Zgodnie z komunikatem, który pojawił się w mediach społecznościowych, policjanci z Komendy Rejnowej Warszawa Ochota zatrzymali mężczyznę, który może mieć związek z pożarem przy ulicy Bakalarskiej 2. Służby podały jedynie, że jest to mężczyzna w wieku 36 lat.

Są to jedyne informacje, które zostały podane przez służby. Komunikat zakończony został stwierdzeniem, że dalsze czynności są "w toku".

Pożar targowiska w Warszawie

Ogień pojawił się na targowisku około 1 w nocy. Wszystko zaczęło się od morskich kontenerów, które zostały przerobione na lokale usługowe. Dym spowodowany pożarem był na tyle duży, że widoczny był z sąsiedniej Ochoty.

Młodszy kapitan Radosław Leśniak Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie w rozmowie z Interią przekazał, że na skutek pożaru nikt nie został poszkodowany. W trakcie akcji gaśniczej służby apelowały o omijanie okolicy zdarzenia oraz o stosowanie się do poleceń służb, które brały udział w akcji.