Pożar był bardzo dynamiczny, to lokal gastronomiczny o drewnianej konstrukcji. Gdy straż przybyła na miejsce, ogień ogarniał cały budynek – powiedział PAP Król-Łęgowski.

Pożar kawiarni

Spłonęła niewielka kawiarnia w górnej części Krupówek, naprzeciwko zabytkowej drewnianej willi Poraj z 1887 r. Zabytek nie ucierpiał.

Liczne zastępy straży

Na miejscu pracowały liczne zastępy straży pożarnej.

Przyczyny pożaru

Przyczyny pożaru będą ustalane przez policję.