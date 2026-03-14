O strzałach oddanych w stronę Liceum Ogólnokształcącego Społecznego nr 17 przy ulicy Marszałkowskiej w Warszawie służby powiadomili w środę o godz. 10 pracownicy placówki. Nikomu nic się nie stało.

Policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę

Tego samego dnia, na Mokotowie, w lokalu przy ulicy Gagarina, policja zatrzymała 43-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania jego mieszkania policjanci znaleźli i zabezpieczyli pistolet pneumatyczny typu wiatrówka oraz metalowe kulki, wykorzystywane jako amunicja. Mężczyzna tłumaczył, że strzelał "do gołębi".

Reklama

Usłyszał zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia

Mężczyzna został aresztowany

W sobotę Komenda Stołecznej Policji poinformowała, że sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu mężczyzny na okres trzech miesięcy.