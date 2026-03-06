W najnowszym sondażu pracownia Opinia24 zapytała Polaków o ich preferencje w wyborach parlamentarnych. Jego wyniki przedstawił w czwartek wieczorem Onet.

Wzrost KO, spadek PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, KO mogłaby liczyć na 34,2 proc. głosów – wynika z najnowszego sondażu pracowni Opinia24. To wzrost o 2,2 pp. w porównaniu z poprzednim badaniem sprzed miesiąca.

Na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 22 proc. badanych (spadek o 2,5 pp.). Na podium miejsce utrzymuje Konfederacja z poparciem 14,5 proc. (wzrost o 1,9 pp.)

Do Sejmu dostałyby się jeszcze Konfederacja Korony Polskiej z wynikiem 7,2 proc. (spadek o 0,7 pp.) oraz Lewica, na którą chce głosować 6,2 proc. badanych (spadek o 0,2 pp.).

Pod progiem wyborczym znalazły się partia Razem z poparciem 4,1 proc. (wzrost o 0,4 pp.), Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce głosować 3 proc. wyborców (wzrost o 1,3 pp.).

Fatalny wynik Polski 2050

Na końcu stawki plasuje się Polska 2050, która może liczyć tylko na 1,5 proc. głosów, co oznacza największy spadek – aż o 2,6 pp. – w porównaniu z badaniem sprzed miesiąca.

Partia wyraźnie przeżywa kłopoty po zmianie lidera z Szymona Hołowni na Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz. W ugrupowaniu nasiliły się wewnętrzne spory, kilku znaczących polityków odeszło. Tajemnicą poliszynela ma też być, że premierowi Donaldowi Tuskowi nie jest po drodze z Pełczyńską-Nałęcz.

Odpowiedź "inna partia" zaznaczyło 0,6 proc. osób (wzrost o 0,1 pp.), a "nie wiem/trudno powiedzieć" – 6,8 proc. ankietowanych (spadek o 0,1 pp.).

Metoda sondażu

Badanie pracowni Opinia24 zostało przeprowadzone w dniach 2-4 marca 2026 r. techniką mieszaną – wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo (CATI) i wywiadów internetowych (CAWI) – na reprezentatywnej próbie 1001 pełnoletnich mieszkańców Polski. Udziały procentowe preferencji wyborczych są zaokrąglane do pierwszego miejsca po przecinku, więc czasem mogą nie sumować się do 100 proc.