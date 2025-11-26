Rosja będzie stanowić zagrożenie w perspektywie długoterminowej. Jeżeli prezydent Rosji (Władimir Putin) jest gotów poświęcić milion swoich obywateli w imię błędnego przekonania o konieczności naprawienia historii, musimy być na to przygotowani – powiedział Rutte w opublikowanym w środę wywiadzie dla hiszpańskiego dziennika "El Pais".

Koniec wojny jeszcze w tym roku?

Nie wykluczył, że rozpętana przez Rosję wojna w Ukrainie może zakończyć się jeszcze w tym roku, zastrzegając, że konieczne jest kontynuowanie przez przedstawicieli USA i Ukrainy rozmów, rozpoczętych w miniony weekend w Genewie.

Plan pokojowy "podstawą rozmów"

Według byłego premiera Holandii omawiany obecnie plan pokojowy "stanowi podstawę rozmów" między Kijowem a Waszyngtonem, choć niektóre jego punkty "wymagają dalszej pracy i dialogu".

Wysiłki Trumpa "godne podziwu"

W rozmowie z "El Pais" Rutte podkreślił, że podziwia wysiłki podejmowane przez prezydenta USA Donalda Trumpa, aby "przełamać impas w stosunkach z Putinem". Jestem naprawdę zadowolony z przywództwa prezydenta Trumpa. W pełni go popieram – podkreślił. Jego zdaniem tylko dzięki Amerykaninowi osiągnięto postęp w takich kwestiach, jak zwiększenie wydatków na obronność przez kraje NATO oraz działania na rzecz zakończenia wojny w Strefie Gazy.

W ocenie sekretarza generalnego Sojuszu Hiszpania będzie musiała wkrótce przeznaczyć więcej środków na obronność. Rząd w Madrycie utrzymuje, że jest w stanie spełnić cele Sojuszu przy wydatkach na poziomie 2,1 proc. PKB, ale według Ruttego to nie wystarczy.