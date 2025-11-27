Abp Jędraszewski nie jest już metropolitą krakowskim

Abp Marek Jędraszewski nie jest już zwierzchnikiem krakowskiego kościoła. W lipcu 2024 roku skończył 75 lat i mógł złożyć rezygnację z urzędu metropolity krakowskiego. Wybór jego zastępcy trwał dosyć długo i dopiero 26 listopada ogłoszono, że zastąpi go kardynał Grzegorz Ryś. Taką decyzję podjął papież Leon XIV.

Gdzie na emeryturze zamieszka abp Jędraszewski?

Wiadomo, gdzie abp Marek Jędraszewski zamieszka, gdy będzie już na emeryturze. Jak podaje "Gazeta Krakowska" jego nowe lokum znajduje się na terenie parafii pw. św. Floriana w Krakowie. Adres tego miejsca to ul. Warszawska.

"Krakowskie Castel Gandolfo". Jak wygląda nowe lokum abp Jędraszewskiego?

To właśnie tam znajduje się oddzielony od miasta murem, trzykondygnacyjny budynek z XVII wieku. Przylega do niego ogród, który ma ponad hektar. Właśnie z tego powodu miejsce to nazywane jest "krakowskim Castel Gandolfo".

Plebania położona jest w ścisłym centrum, w miejscu świetnie skomunikowanym, bo w pobliżu jest dworzec kolejowy, ale jednocześnie to teren odgrodzony od miasta murem, za którym kryje się też ogród. Istne Castel Gandolfo - informuje anonimowo "Wyborczą" jeden z księży. Rezydencja była remontowana od kilku lat. Ma około 200 metrów kwadratowych powierzchni. Znajduje się w niej m.in. kaplica. Od 17 sierpnia 1949 roku do końca sierpnia 1951 roku w kościele tym wikariuszem był ks. Karol Wojtyła, czyli papież Jan Paweł II.