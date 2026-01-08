Trzy osoby są w stanie krytycznym, a stan trzech innych ofiar jest nieznany, ponieważ zostały przewiezione do placówek medycznych przez osoby prywatne – poinformował rzecznik policji w Salt Lake City. Dodał, że sytuacja jest wciąż napięta.

Strzelanina w trakcie pogrzebu

W kościele odbywał się pogrzeb – powiedział reporterom rzecznik. Na parkingu doszło do jakiejś sprzeczki i wtedy padły strzały.

Obława policyjna i oświadczenie FBI

Władze poinformowały, że żaden podejrzany nie został zatrzymany, ale policja rozpoczęła obławę.

Miejscowe biuro FBI oświadczyło na X: "Jesteśmy świadomi incydentu w Salt Lake City i oferujemy pomoc naszym partnerom z organów ścigania".

Kościół Mormonów w Salt Lake City

W Salt Lake City znajduje się główna siedziba Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, zwanego powszechnie Kościołem Mormonów.