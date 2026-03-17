Śmierć Magdaleny Majtyki wywołała ogromne poruszenie. Aktorka znana z seriali i teatralnej sceny zmarła w dramatycznych okolicznościach. Tuż przed śmiercią była poszukiwana przez bliskich.

Tragiczna śmierć Magdaleny Majtyki

Aktorka wyszła z domu we Wrocławiu i ślad po niej zaginął. Mąż opublikował w sieci poruszający apel o pomoc. "Madziu, wróć do nas, kochamy cię i czekamy" - pisał. Niestety poszukiwania zakończyły się tragicznie. W miejscowości Biskupice Oławskie na Dolnym Śląsku znaleziono samochód aktorki. W pobliskim lesie natrafiono na jej ciało. Sprawę bada prokuratura.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki

Wiadomo, że pogrzeb Magdaleny Majtyki odbędzie się 17 marca br. Ceremonia rozpocznie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. Informację przekazał mąż aktorki, Piotr Bartos. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę cię kochał - napisał w poruszającym wpisie opublikowanym na Facebooku.

Wyjątkowy hołd od przyjaciół

Jak podał serwis Voxfm pogrzeb aktorki będzie miał charakter świecki. Podczas ceremonii wystąpią artyści z Teatru Capitol, z którym Magdalena Majtyka była związana. To będzie wyjątkowy hołd dla zmarłej.