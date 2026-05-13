Mobilizacja do wojska w Polsce. Kogo może objąć? [AKTUALNE PRZEPISY]

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 11:36
W razie wybuchu wojny polska armia ma prawo wezwać każdego dorosłego obywatela, jeśli uzna to za konieczne -niezależnie od tego, gdzie dana osoba mieszka i jak długo przebywa za granicą. Umożliwia to nowelizacja ustawy o obronności, przyjęta na początku 2025 roku.

Aktualne przepisy nie pozostawiają wątpliwości: ewentualna mobilizacja obejmie wszystkich obywateli Polski w wieku od 18 do 60 lat. Nie ma znaczenia, czy ktoś mieszka w kraju, czy od lat żyje poza jego granicami – liczy się polski paszport. Ustawodawca zlikwidował dotychczasowe niejasności i wprost wskazał, że miejsce zamieszkania czy rezydencja podatkowa nie chronią przed powołaniem.

Są jednak wyjątki – nie zostaną wezwane osoby niezdolne do służby z powodów zdrowotnych, kobiety w ciąży lub te, które opiekują się dziećmi, a także obywatele wykonujący kluczowe funkcje dla bezpieczeństwa kraju. Zwolnione mogą być też osoby z podwójnym obywatelstwem.

Poprzednia wersja przepisów przewidywała, że osoby przebywające za granicą co najmniej dwa lata i nieposiadające stałego lub długoterminowego pobytu w Polsce nie podlegają służbie wojskowej. Teraz jednak sytuacja się zmieniła – mobilizacja może objąć każdego, kogo państwo uzna za potrzebnego. Dla tych, którzy próbują się uchylić, przewidziano surowe sankcje.

Źródło: Gazeta Wyborcza, MEDIA, PAP

Źródło dziennik.pl
