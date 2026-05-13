Polacy uciekają przed sezonem. Decydują ceny i brak tłumów

Lena Ratajczyk
dzisiaj, 06:57
W tym roku 49 proc. Polaków wyjedzie na wakacje wiosną lub wczesnym latem, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu - wynika z badania "Polaków portfel własny: Sezon na wydatki". Najczęściej takie decyzje są podyktowane niższymi cenami niż w szczycie letniego sezonu.

Wyjazd w sezonie wakacyjnym - jak podano - planuje 11 proc. Polaków, a 10 proc. czeka z wycieczką do jesieni. Kolejne 12 proc. osób nie podjęło jeszcze ostatecznej decyzji, a 18 proc. w tym roku nie wybiera się na wakacje.

W publikacji opisującej badanie wskazano, że przed sezonem wakacyjnym najchętniej wyjeżdżają najmłodsi dorośli w wieku 18-29 lat. Takie plany ma 66 proc. z nich. Wypoczynek w szczycie sezonu najczęściej (17 proc.) planują osoby z grupy 30-39 lat, a 15 proc. osób z tej grupy wiekowej wybierze się w podróż już po wakacjach. Żadnych planów wyjazdowych nie mają przeważnie seniorzy - tak wskazało 28 proc.

Najmłodsi ankietowani najczęściej (39 proc.) wyjeżdżają na tzw. city breaki, czyli krótkie wyjazdy do innego miasta.

42 proc. Polaków, którzy wybrali wyjazd wiosenny, przyznało, że zmotywowały ich do tego niższe ceny; 35 proc. osób wskazało na mniejszy tłok, 18 proc. - łatwiejszą organizację noclegów i atrakcji, a 16 proc. – na bardziej przyjazną pogodę, która pozwala uniknąć upałów. Ponadto, 15 proc. kierowało się tym, że w tym czasie może znaleźć lepsze oferty np. w biurach podróży.

Polacy najczęściej wybierają się przed wakacjami na weekendowe wyjazdy lub city breaki - takie wypoczynek preferuje 24 proc. badanych. Dłuższy urlop w tym okresie wybiera 12 proc., a 14 proc. zamierza skorzystać z obu typów wyjazdów.

Z wyszukiwarek internetowych podczas planowania wyjazdów korzysta 32 proc. badanych. "Dwudziestolatkowie to grupa, która najchętniej testuje technologiczne nowinki – niemal co piąty Polak w wieku 18-29 lat (19 proc.) wykorzystuje AI do organizacji wyjazdów. Dla porównania, wśród seniorów po 60. roku życia odsetek ten wynosi zaledwie 6 proc., a ich głównym narzędziem pozostaje tradycyjny notes (29 proc.)" - poinformowano w opisie badania.

Koszty wakacji najczęściej pokrywamy z ogólnych oszczędności - tak wskazało 37 proc. badanych. Kolejne 36 proc. korzysta przy tym z bieżących dochodów, a 29 proc. osób odkłada pieniądze specjalnie na ten cel.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku metodą CATI przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 27 lutego – 5 marca br. Wzięła w nim udział grupa 1000 dorosłych Polaków.

Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: PAP
