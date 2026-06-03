Minister obrony poinformował o tym na platformie X i dodał, że "zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje -przeciwnie, może być jeszcze większe".

Kosiniak-Kamysz: Przekazałem USA propozycję utworzenia stałej bazy w Polsce

Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – napisał polityk we wpisie.

Kosiniak-Kamysz dodał, że "bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze".

Zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje – przeciwnie, może być jeszcze większe!



Przekazałem sekretarzowi obrony USA @PeteHegseth oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.



Bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) June 3, 2026 Rozwiń

Ofensywa dyplomatyczna Polski

Skierowałem pismo do Pete Hegsetha o gotowości Polski do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej. (...) Pracujemy nad zwiększeniem obecności, sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy mają działanie odstraszające. Będziemy rozwijać tę współpracę. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces - przekazał na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz.