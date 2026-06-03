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Stała baza wojsk USA w Polsce. Szef MON złożył oficjalną propozycję

Weronika Papiernik
oprac. Weronika PapiernikRedaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
dzisiaj, 15:08
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Władysław Kosiniak-Kamysz
Władysław Kosiniak-Kamysz: Przekazałem USA propozycję utworzenia stałej bazy w Polsce/PAP
Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce.

Minister obrony poinformował o tym na platformie X i dodał, że "zaangażowanie USA w bezpieczeństwo Polski nie maleje -przeciwnie, może być jeszcze większe".

Kosiniak-Kamysz: Przekazałem USA propozycję utworzenia stałej bazy w Polsce

Przekazałem sekretarzowi obrony USA Pete’owi Hegsethowi oficjalną propozycję utworzenia nowej, stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce – napisał polityk we wpisie.

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Kosiniak-Kamysz dodał, że "bezpieczna Polska to silna armia, silne społeczeństwo a także silne sojusze".

Ofensywa dyplomatyczna Polski

Skierowałem pismo do Pete Hegsetha o gotowości Polski do utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce. To jest działanie wynikające z naszej ofensywy dyplomatycznej. (...) Pracujemy nad zwiększeniem obecności, sojusz polsko-amerykański jest potrzebny i jest gwarantem bezpieczeństwa. Żołnierze amerykańscy mają działanie odstraszające. Będziemy rozwijać tę współpracę. Trwa program formułowania nowej obecności wojsk amerykańskich w Europie. Polska jest włączona w ten proces - przekazał na konferencji prasowej Kosiniak-Kamysz. 

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Źródło dziennik.pl
Tematy: Władysław Kosiniak-KamyszUSAMONbaza wojskowa
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oprac. Weronika Papiernik
Redaktorka. W dzienniku pracuje od 2020 roku.
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