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Niemcy flirtują z Rosją. Schroeder w Moskwie. AfD chce uruchomienia gazociągów Nord Streamm

oprac. Michał IgnasiewiczDziennikarz, redaktor Dziennik.pl
dzisiaj, 18:33
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Niemcy flirtują z Rosją. Schroeder w Moskwie. AfD chce uruchomienia gazociągów Nord Stream
Niemcy flirtują z Rosją. Schroeder w Moskwie. AfD chce uruchomienia gazociągów Nord Stream/Shutterstock
Gerhard Schroeder od lat utrzymuje bliskie kontakty z Władimirem Putinem. Były kanclerz Niemiec w Rosji czuje się niemal jak u siebie w domu. Aktualnie przebywa z wizytą w Moskwie. Z kolei politycy prawicowej AfD rozmawiali w Petersburgu o ponownym uruchomieniu gazociągów Nord Stream.

Schroeder pracował na rzecz rosyjskich koncernów

Według stacji telewizyjnych RTL i ntv ich korespondent widział Schroedera we wtorek w moskiewskim hotelu Kempinski. Portal tygodnika "Spiegel" podkreślił, że były kanclerz uchodzi za przyjaciela Putina i nawet po rozpoczęciu przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę pracował na rzecz rosyjskich koncernów energetycznych.

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Jak przypomniano, Putin oznajmił na konferencji prasowej na Kremlu, po obchodach Dnia Zwycięstwa 9 maja, że mógłby sobie wyobrazić Schroedera w roli ewentualnego mediatora w rokowaniach z Europejczykami dotyczącymi zakończenia wojny w Ukrainie. Pomysł ten odrzuciły kraje europejskie i Ukraina.

Wiceszef AfD spotkał się z prezesem Gazpromu

Równolegle w Petersburgu w tegorocznym Międzynarodowym Forum Ekonomicznym (SPIEF) oprócz niemieckich przedsiębiorców biorą udział politycy prawicowo-populistycznej Alternatywy dla Niemiec (AfD). W jego ramach wiceszef frakcji AfD w Bundestagu Markus Frohnmaier spotkał się z prezesem Gazpromu Aleksiejem Millerem - przekazał polityk agencji dpa.

Jak powiedział Frohmaier, w centrum obszernej rozmowy przeprowadzonej w siedzibie Gazpromu znalazły się możliwość ponownego uruchomienia gazociągów Nord Stream oraz wznowienia rosyjskich dostaw gazu.

AfD sprzeciwia się wspieraniu Ukrainy

Dpa przypomniała, że AfD konsekwentnie domaga się naprawy i ponownego uruchomienia gazociągów Nord Stream, argumentując korzyściami z taniego rosyjskiego gazu. Partia wprawdzie potępiła rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, jednak powstrzymuje się od krytyki Moskwy, kierując ją raczej pod adresem Zachodu i samej Ukrainy. Sprzeciwia się też wspieraniu Ukrainy.

Oprócz Frohnmaiera w petersburskim forum pod patronatem Putina biorą udział znani z prorosyjskich poglądów deputowany Steffen Kotre, europoseł Petr Bystron oraz przewodniczący saksońskiej AfD Joerg Urban.

Rząd Niemiec krytykuje AfD

Udział polityków AfD w wydarzeniu w Petersburgu spotkał się z krytyką opinii publicznej i polityków w Niemczech. Niemieckie ministerstwo spraw zagranicznych zdecydowanie odradzało politykom AfD wyjazd i poinformowało ugrupowanie, że rząd Niemiec nie popiera takich podróży.

Tworzenie w tej sytuacji wrażenia normalności w naszych stosunkach, na przykład przez udział w zorganizowanych przez państwo imprezach propagandowych, jest sprzeczne z zasadami polityki zagranicznej i bezpieczeństwa rządu federalnego - przekazał rzecznik MSZ Niemiec, cytowany przez agencję dpa.

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Źródło PAP
Tematy: RosjaNiemcyNord StreamAfD
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Dziennikarz, redaktor Dziennik.pl
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