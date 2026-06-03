Mosad ma nowego szefa. To urodzony na Białorusi generał z burzliwą przeszłością

Urodzony na Białorusi 49-letni generał Roman Gofman jest 14. dyrektorem Mosadu. Izraelski rząd zatwierdził 12 maja jego kandydaturę na to stanowisko.

Podczas ceremonii Netanjahu pochwalił Gofmana za zdolność do "pokonywania wszelkich przeszkód”, nawiązując najwyraźniej do prawnych wyzwań związanych z jego nominacją. Premier nakreślił też główne zadanie nowego szefa wywiadu: doprowadzenie do końca walki z zagrożeniem ze strony irańskiego reżimu.

Kontrowersyjna operacja

Na początku maja izraelskie media donosiły, że ustępujący szef Mosadu Dawid Barnea był przeciwny nominacji Gofmana w związku z burzliwym procesem prawnym związanym z kontrowersyjną operacją prowadzoną przez izraelską armię w 2022 r. W tym czasie Gofman, dowódca 210. Dywizji na Wzgórzach Golan, zatwierdził wykorzystanie 17-letniego izraelskiego blogera Oriego Elmakajesa do publikowania w internecie treści po arabsku wymierzonych w Iran, Hezbollah i Hamas, przeznaczonych dla odbiorców w Syrii.

Gofman otrzymał wpis dyscyplinarny

Bloger został jednak zatrzymany przez izraelskie służby bezpieczeństwa i kontrwywiadu Szin Bet. Podczas przesłuchań miał być torturowany i przez dwa miesiące przebywał w odosobnieniu. Ostatecznie zarzuty wobec niego zostały wycofane.

W maju 2022 r. armia przeprowadziła dochodzenie w tej sprawie. W jego wyniku Gofman otrzymał wpis dyscyplinarny za przeprowadzenie operacji za pośrednictwem kanału Elmakajesa na Telegramie bez wymaganego upoważnienia.

Przeciwko nominacji Gofmana

Elmakajes złożył wniosek przeciwko nominacji Gofmana na stanowisko szefa Mosadu, argumentując, że ten nie poinformował organów ścigania o jego współpracy z armią, co doprowadziło do jego długotrwałych problemów prawnych. Podobny wniosek złożył również izraelski Ruch na rzecz Jakości Rządzenia, który zarzucił Gofmanowi, że podczas wojskowego dochodzenia niezgodnie z prawdą twierdził, że nie znał tożsamości Elmakajesa. W poniedziałek Sąd Najwyższy odrzucił jednak oba wnioski, otwierając drogę do wtorkowego zaprzysiężenia nowego szefa Mosadu.