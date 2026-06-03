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Tyle zarabia Donald Tusk. Jest nowe oświadczenie majątkowe premiera

Marta Kawczyńska
Marta KawczyńskaDziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
dzisiaj, 12:38
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Donald Tusk, Pieniądze
Tyle zarabia Donald Tusk. Jest nowe oświadczenie majątkowe premiera/Shutterstock
Na stronie Sejmu zostało zamieszczone nowe oświadczenie majątkowe Donalda Tuska. Wynika z nich m.in. fakt, że oszczędności premiera znacząco zmalały. Ile zarobił w ubiegłym roku szef rządu? Co wchodzi w skład jego mienia ruchomego?

Jak co roku, tak i teraz osoby publiczne wypełniają swój obowiązek i podają do wiadomości publicznej swoje oświadczenia majątkowe. Jedną z nich jest premier Donald Tusk.

Oświadczenie majątkowe Donalda Tuska

Szef rządu zadeklarował w oświadczeniu majątkowym, że jego oszczędności zgromadzone w walucie polskiej to kwota 49 568,36 zł a środki zgromadzone w walucie obcej wynoszą 282 642 euro. W porównaniu z ubiegłym rokiem oszczędności Donalda Tuska znacząco zmalały. Wówczas wykazał on w oświadczeniu majątkowym 220 tys. zł oraz 290 tys. euro.

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Czy Donald Tusk prowadzi działalność gospodarczą?

W dokumencie z 2025 roku można było znaleźć informację o polisie na życie ERGO Hestia opiewającą na kwotę 300 tys. zł. Tej pozycji obecnie nie ma, ale Donald Tusk wciąż posiada papiery wartościowe w postaci dwóch polis na życie i dożycie w towarzystwie Allianz. Każda z nich o wartości 70 tys. zł, czyli razem na 140 tys. zł.

Szef rządu zadeklarował, że nie posiada domu, mieszkania ani też gospodarstwa rolnego, czy innych nieruchomości. Nie dysponuje akcjami w spółkach handlowych, nie uczestniczy w spółkach cywilnych ani osobowych spółkach handlowych. Nie prowadzi również działalności gospodarczej i nie jest w zarządzie żadnej z takowych.

Tyle zarabia Donald Tusk

Zarobki Donalda Tuska w 2025 roku pochodziły z kilku różnych źródeł z tytułu zatrudnienia a także emerytur i innej działalności zarobkowej. Wynagrodzenie, jakie szef rządu pobierał z KPRM wyniosło 294 977,52 zł. Jego dieta z Sejmu wyniosła 47 603,76 zł, z czego część nieopodatkowana wyniosła 36 tys. zł, a część opodatkowana 11 603,76 zł. Premier pobierał także trzy świadczenia emerytalne:

  • emeryturę z Komisji Europejskiej w wysokości 71 282,78 euro
  • emeryturę z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) w kwocie 144 423,77 zł
  • emeryturę z Belgii w wysokości 2 504,50 euro.

Środki z tytułu praw autorskich, jakie otrzymał premier, to 11 625,33 zł oraz odsetki z oszczędności w kwocie 181 euro.

Mienie ruchome Donalda Tuska

Mienie ruchome, jakie posiada Donald Tusk o wartości powyżej 10 000 zł, to zegarek Grand Seiko GMT wyprodukowany w 2016 roku. Z oświadczenia majątkowego szefa rządu wynika również, że nie ma żadnych zobowiązań powyżej 10 tys. złotych, w tym kredytów i pożyczek.

Co musi się znaleźć w oświadczeniu majątkowym?

Obowiązek oświadczenia majątkowego mają parlamentarzyści, ministrowie oraz samorządowcy. Zarówno radni, jak i prezydenci miast. Informacje jakie muszą się w nim znaleźć to m.in.:

  • oszczędności
  • papiery wartościowe
  • akcje
  • udziały w spółkach
  • posiadane nieruchomości i ruchomości
  • zaciągnięte kredyty.
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Źródło dziennik.pl
Tematy: Donald Tuskoświadczenie majątkowe
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Marta Kawczyńska
Marta Kawczyńska
Dziennikarka, redaktorka Dziennik.pl, prowadząca podcasty "Kawka z…" i "Dziennik Kryminalny"
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