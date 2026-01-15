Agata Kornhauser-Duda przez ostatnie lata pełniła funkcję pierwszej damy. Gdy wprowadziła się wraz z mężem Andrzejem Dudą do Pałacu Prezydenckiego, porzuciła swoje dotychczasowe zajętości zawodowe.
Co porabia była pierwsza dama?
Zanim Agata Kornhauser-Duda została pierwszą damą, była germanistką. Pracowała jako nauczycielka w krakowskim II LO. Gdy opuściła Pałac Prezydencki wróciła do Krakowa, ale nie do pracy w szkole. Andrzej Duda w rozmowie z "Gazetą Krakowską" i "Dziennikiem Polskim" zdradził, co obecnie porabia jego żona.
Moja żona nie zajmuje się w tej chwili niczym - powiedział były prezydent. Wyznał szczerze, że Agata Kornhauser-Duda "straciła swoją pracę, którą miała wcześniej, przez moją prezydenturą".
To Andrzej Duda wyznał o swojej żonie
Okazuje się, że była pierwsza dama świadomie nie podejmuje żadnej aktywności zawodowej. Andrzej Duda wyznał, że jego żona potrzebuje odpoczynku po 10 latach w Pałacu Prezydenckim.
Powiedziała mi, że ona po prostu potrzebuje odpoczynku po tych 10 latach. Powiedziała mi, że potrzebuje się trochę wyciszyć - stwierdził prezydent. Dodał, że "do tej pory pracy nigdzie nie szukała". Z kolei on, jako mąż, stara się "zadbać o jej spokój i o to, żeby miała tę możliwość wyciszenia się".Jeśli ma taką potrzebę, to ma do tego prawo - stwierdził Andrzej Duda.
Plotki o byłej pierwszej damie. Gdzie miała zostać zatrudniona?
W ten sposób były prezydent uciął krążące plotki o tym, że jego żona miała zostać zatrudniona w Narodowym Banku Polskim. Miała być tam doradczynią prezesa NBP. W październiku ubiegłego roku zostały zdementowane.
