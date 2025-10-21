Z nieoficjalnych informacji dziennikarzy TVN24 wynika, że Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w banku centralnym. Ma tam pełnić rolę doradczyni prezesa NBP Adama Glapińskiego. Nie uzyskano odpowiedzi z biura prasowego NBP.

Andrzej Dera też będzie doradzał w NBP

Z kolei Andrzej Dera, były sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, będzie doradzał Adamowi Glapińskiemu w departamencie prawnym.

Tyle może zarobić Agata Kornhauser-Duda

Jak podaje Onet, ze sprawozdania finansowego NBP za 2024 r. wynika, że piątka doradców prezesa zarabiała łącznie 2,1 mln zł brutto, co średnio daje 420 tys. zł (35 tys. zł miesięcznie).

Agata Kornhauser-Duda była nauczycielką

Agata Kornhauser-Duda zanim została pierwszą damą, pracowała jako nauczycielka języka niemieckiego w II Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Według nieoficjalnych doniesień szkoła miała nie wyrazić zgody na kontynuowanie pracy przez pierwszą damę.

Andrzej Duda w biznesie

Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej ZEN.com. To fintech nazywany czasem "polskim Revolutem". "Dziękuję Panu Prezesowi Dawidowi Rożkowi i http://ZEN.COM za zaufanie i ofertę współpracy. Dynamiczny rozwój ZEN i nowoczesny profil działalności Spółki jest znakomitym świadectwem kreatywności i globalnych ambicji rozwojowych polskich przedsiębiorców młodego pokolenia. Ja również wierzę, że razem możemy jeszcze więcej i jeszcze lepiej" - napisał były prezydent RP na X.