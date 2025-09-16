Pierwszy odcinek autorskiego cyklu Andrzeja Dudy w Kanale Zero, zatytułowanego "Jak zostać prezydentem", planowano na 15 września. Jednak sytuacja międzynarodowa, a konkretnie naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony, zmusiła twórców do przyspieszenia debiutu. Zamiast zapowiadanej wcześniej opowieści o początkach kariery, Duda wystąpił w 18-minutowym, niespodziewanym odcinku, który komentował na żywo wydarzenia, które zelektryzowały opinię publiczną w piątek, 12 września. W programie "Andrzej Duda komentuje: rosyjskie drony, NATO, czy będzie wojna? Tylko w Kanale Zero", były prezydent wystąpił sam, bez gości, dzieląc się swoimi przemyśleniami na temat bezpieczeństwa kraju i relacji międzynarodowych. Debiut okazał się frekwencyjnym sukcesem. Mimo że nagranie pojawiło się w piątkowy wieczór, do wtorku program odtworzono ponad 250 tysięcy razy.

Reakcja internautów podzielone

Nowa rola Andrzeja Dudy natychmiast wywołała burzliwą dyskusję w internecie. Pod nagraniem pojawiła się lawina komentarzy – zarówno pełnych uznania, jak i krytyki. Widzowie bez ogródek ocenili wystąpienie byłego prezydenta. Jeden z komentujących internautów zauważył, że "politycy zawsze mają najlepsze wyjścia z sytuacji dopiero, jak odpychani są od stołka". Inny podsumował nową sytuację krótko: "Andrzej – Prezydent, który został Youtuberem". Padły też słowa bardziej krytyczne, nawołujące do większej skromności: "Pewność siebie jest cenna i była potrzebna do prezydentury. Teraz prośba o więcej pokory". Niektórzy internauci doceniają jego spostrzeżenia i fachowe komentarze, inni zarzucają mu, że jego wystąpienie to jedynie próba powrotu do polityki przez "tylne drzwi" mediów społecznościowych.

16 odcinków o prezydenturze

15 września na Kanale Zero został wyemitowany pierwszy odcinek serii "Jak zostać prezydentem - kulisy kampanii". Odcinek ma już ponad 75 tys. wyświetleń. I pod tym filmem nie zabrakło podzielonych komentarzy internautów. Jedni piszą, że "trzeba przyznać, że Andrzej Duda opowiada bardzo ciekawie, dobrze się go słucha", inni, że "tego nie da się oglądać".

"Awantura ze łzami" z żoną Agatą i decyzja o starcie w wyborach

Andrzej Duda zaskoczył widzów Kanału Zero, opowiadając o kulisach swojej decyzji o kandydowaniu na prezydenta. Okazało się, że nie była to łatwa rozmowa w jego rodzinie. To była rzeczywiście taka awantura ze łzami – przyznał Duda, relacjonując swoją trudną dyskusję z żoną, Agatą Kornhauser-Dudą.

Były prezydent o "traumie" Donalda Tuska

Andrzej Duda w swoim programie w Kanale Zero nie skupia się tylko na sobie. Były prezydent komentuje również ambicje i motywacje innych czołowych polityków, ze szczególnym uwzględnieniem swojego odwiecznego rywala – Donalda Tuska.Mówi się, że każdy w polityce – tej wielkiej, ogólnopolskiej – nosi buławę prezydencką w plecaku, czyli potencjalnie może być prezydentem – rozpoczął swoją refleksję Duda. Dodał jednak, że istnieją politycy z "wielką ambicją" i tacy, dla których prezydentura to "idée fixe" poza ich zasięgiem. Donald Tusk, według Dudy, należy zdecydowanie do pierwszej grupy, a jego porażka z Lechem Kaczyńskim w wyborach prezydenckich w 2005 roku odcisnęła na nim głębokie piętno. Przegrał z Lechem Kaczyńskim i była to dla niego straszliwa trauma, z której później przez długi czas nie mógł się wydobyć – ocenił w Kanale Zero były prezydent.

Nowa rola Andrzeja Dudy

Kanał Zero ma plany wobec nowego formatu z Andrzejem Dudą. Cały cykl ma składać się z 16 odcinków, w których były prezydent będzie opowiadał o kulisach swojej 10-letniej, "niełatwej prezydentury". W programie pojawią się zaproszeni goście, z którymi Duda będzie rozmawiał o najważniejszych tematach społecznych i politycznych.

Ma to być przede wszystkim opowieść o decyzjach, które podejmował, a także o jego własnym spojrzeniu na bieżące wydarzenia w Polsce i na świecie. Ten format ma dać Dudzie możliwość wyjaśnienia wielu kontrowersyjnych spraw, które działy się w trakcie jego urzędowania. Jak zapowiadają twórcy, w przyszłości do programu mają dołączać goście.