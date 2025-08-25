Według nieoficjalnych informacji, po zakończeniu prezydentury 53-letni Andrzej Duda miał starać się o członkostwo w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim. Potem okazało się, sprawa jest już nieaktualna. Pojawiły się pogłoski, że Duda powinien stanąć na czele międzynarodowej organizacji zajmującej się pomocą Ukrainie.

Jeżeli będzie potrzeba służenia Rzeczypospolitej poprzez podjęcie po raz kolejny konkretnych zadań w postaci pełnienia jakiejś funkcji, to na pewno je podejmę– mówił polityk w wywiadzie dla "Gościa Niedzielnego".

Andrzej Duda premierem?

Podkreślił, że "uczestnictwo w wyborach parlamentarnych jest wykluczone". Natomiast gdyby były jakieś inne wyzwania. Mogłoby się na przykład zdarzyć, że byłaby potrzeba znalezienia premiera łączącego nowe porozumienie koalicyjne. Gdyby mi taką propozycję złożono, to bym się nie wahał - mówi prezydent Duda. Zapytany, czy takie propozycje formalne lub mniej są kierowane w jego stronę odparł, że "nie są".

Jak informuje "Fakt" 6 września były prezydent spotka się z mieszkańcami Stalowej Woli. Andrzej Duda ma w ten sposób nawiązać do kampanii z 2015 roku, w którą zaangażował się prezydent tego miasta Lucjusz Nadbereżny. We wrześniu były prezydent planuje także rozpocząć cykl spotkań autorskich. Szczegóły będą znane po 8 września. Andrzej Duda wydał książkę, w której opisał swoje doświadczenia w roli głowy państwa, jak i szczegóły z życia publicznego.

Fakt" donosi, że autobiografia byłego prezydenta "cieszy się ogromnym zainteresowaniem czytelników". Właśnie zleciliśmy kolejny dodruk. Aż 70 procent kupujących wybiera edycję premium - z podpisem autora i w ozdobnym pudełku - twierdzi informator "Faktu.

Prezydent Duda na emeryturze

Od 6 sierpnia Andrzej Duda przeszedł na polityczną emeryturę. Jak wcześniej zapowiadał, zamierza ją spędzić w Krakowie. To właśnie tam, w spokojnej dzielnicy, kupił kilka lat temu dom. Prezydent mówił, że na zakup mieszkania zdecydował się wraz z żoną w 2018 r. Zawsze będę krakowianinem, moje miejsce też jest w Krakowie. Przez lata mieszkaliśmy na Prądniku Białym, nadal chcemy mieć to mieszkanie, żeby zawsze mieć dokąd wrócić. Nasza córka też potrzebuje mieszkania, przez kilka lat była tam sama. Chcemy jej zostawić to mieszkanie - tłumaczył kilka lat temu.