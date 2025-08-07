Od środy (6 sierpnia) oficjalnie prezydentem jest Karol Nawrocki. Jego zaprzysiężenie przyciągnęło tłumy. Obecni na nim byli ustępujący prezydent wraz z małżonką.

Joanna Kołaczkowska odznaczona przez Andrzeja Dudę

Według tradycji ustępujący prezydent podczas ostatnich dni sprawowania urzędu ułaskawia a także przyznaje najwyższe wyróżnienia państwowe. Okazuje się, że jedną z osób świata artystycznego, którą Andrzej Duda postanowił odznaczyć była Joanna Kołaczkowska.

Jak wynika z informacji "Faktu" decyzja o uhonorowaniu artystki była inicjatywą własną prezydenta.

To odznaczenie Joanna Kołaczkowska otrzymała od Andrzeja Dudy

Uprzejmie informujemy, że Prezydent Andrzej Duda postanowieniem z dnia 21 lipca 2025 r. o nr rej. 509/2025 uhonorował pośmiertnie Joannę Kołaczkowską Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi w pracy artystycznej i twórczej. Nadanie nastąpiło w trybie inicjatywy własnej Prezydenta RP - czytamy w oświadczeniu opublikowanym przez "Fakt".

Artyści otrzymują głównie medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, ale jak wyjaśniła Kancelaria Prezydenta to wyróżnienie nie może zostać przyznane pośmiertnie. Joanna Kołaczkowska została odznaczona orderem od prezydenta na tydzień przed uroczystościami pogrzebowymi.

Joanna Kołaczkowska odznaczona tydzień przed pogrzebem

Joanna Kołaczkowska odeszła 17 lipca br. Jej pogrzeb odbył się 28 lipca br. na warszawskich Powązkach. Żegnała ją rodzina oraz przyjaciele. Wśród nich byli koledzy i koleżanki ze świata kultury m.in. Szymon Majewski, koledzy z kabaretu Hrabi, Edyta Bartosiewicz czy Beata Tadla.