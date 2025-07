Informacja o śmierci Joanny Kołaczkowskiej zasmuciła zarówno jej fanów, jak też znajomych i przyjaciół z branży. Aktorka odeszła 17 lipca br. Kilka miesięcy temu jej koledzy z kabaretu Hrabi poinformowali, że Joanna Kołaczkowska na jakiś czas musi zrezygnować z występów.

Joanna Kołaczkowska nie żyje. Chorowała na glejaka mózgu

Po jej śmierci okazało się, że choruje na glejaka mózgu. "Walczyła dzielnie, z godnością, z nadzieją. My razem z Nią" - napisali po jej śmierci koledzy z kabaretu Hrabi.

"Wyczerpaliśmy niestety wszystkie dostępne formy leczenia. Wierzyliśmy w cud. Cud nie nastąpił. Asia odeszła spokojnie, bez bólu. W otoczeniu najbliższych i przyjaciół – wśród tych, których kochała i którzy kochali Ją bezgranicznie" - czytamy w ich wpisie w mediach społecznościowych.

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej. Data, miejsce, godzina

Pogrzeb Joanny Kołaczkowskiej odbędzie się już dziś, w poniedziałek 28 lipca. Najpierw w kościele św. Karola Boromeusza przy ul. Powązkowskiej 14 odprawiona zostanie msza pogrzebowa. O godz. 12:30 w sali pożegnalnej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach odbędzie się świecka ceremonia pożegnalna. Po niej Joanna Kołaczkowska zostanie odprowadzona do grobu na cmentarzu Powązkowskim.

Bliscy aktorki mają prośbę o nieskładanie kondolencji. Poprosili również o to, by zamiast kwiatów i wieńców wpłacić pieniądze na Fundację Avalon, która pomaga osobom z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorym. Podczas pogrzebu datki będzie można wrzucić do puszki lub skorzystać z kodu QR.

Tu zostanie pochowana Joanna Kołaczkowska. Spocznie obok gwiazdy kabaretu

Wiadomo, że Joanna Kołaczkowska zostanie pochowana w Alei Zasłużonych na Powązkach Wojskowych. Dokładne miejsce jej pochówku to kwatera F V, w pierwszym rzędzie, w grobie numer 1. Joanna Kołaczkowska zostanie pochowana tuż obok legendy polskiego aktorstwa i kabaretu czyli Stanisława Tyma.

W Alei Zasłużonych znajdują się także groby innych ważnych dla polskiej kultury i polityki osób m.in. Kaliny Jędrusik, Leopolda Staffa, Władysława Reymonta oraz Władysława Bartoszewskiego.