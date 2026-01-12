Stoch z prezydentem odśpiewał "Mazurka Dąbrowskiego"

Stoch po zakończeniu obecnego sezonu Pucharu Świata uda się na sportową emeryturę. Niedzielny konkurs był dla niego pożegnaniem z Wielką Krokwią. Ostatni w karierze występ w Zakopanem nie poszedł po jego myśli. Stoch w pierwszej serii zawodów zaliczył słaby skok i w efekcie nie awansował do finałowej części konkursu.

Wielkiego mistrza w stolicy polskich Tatr żegnał Karol Nawrocki. Po zawodach prezydent Polski zamienił ze Stochem kilka słów. Panowie uścisnęli sobie dłonie i wspólnie z kibicami odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego".

Pierwsza dama podziękowała Stochowi

Prezydentowi Nawrockiemu w na zawodach Pucharu Świata w Zakopanem towarzyszyła m.in. żona. Pierwsza dama po zakończeniu rywalizacji na skoczni zamieściła w internecie wpis skierowany do Stocha.

Zakopane. Konkurs Indywidualny Pucharu Świata oraz pożegnalny skok naszego mistrza Kamila Stocha na Wielkiej Krokwi. Dziękujemy za ogromne sportowe emocje i wielkie osiągnięcia - napisała Marta Nawrocka.