Krzysztof Stanowski, dziennikarz sportowy i właściciel Kanału Zero, ogłosił rozpoczęcie współpracy z Andrzejem Dudą. Były prezydent RP pojawi się w nowym cyklu autorskim, który zadebiutuje na popularnym kanale YouTube. Stanowski zdradził szczegóły projektu, podkreślając, że to jeden z najważniejszych momentów w historii jego przedsięwzięcia.

Cykl Andrzeja Dudy w mediach - 16 odcinków

Do zespołu Kanału Zero dołącza Andrzej Duda. Były prezydent poprowadzi cykl, składający się z 16 odcinków, w których poruszy najważniejsze tematy społeczne i polityczne. Stanowski przekazał, że Duda będzie rozmawiał z kilkudziesięcioma gośćmi, prezentując zarówno wspomnienia, jak i własne spojrzenie na bieżące wydarzenia. "Z nieskrywaną satysfakcją mogę ogłosić, że Kanał Zero ma nowego autora. Prezydent Andrzej Duda nagra 16 odcinków na 16 gorących tematów. Kilkudziesięciu rozmówców, migawek, sytuacji. Wspomnienia i spojrzenie na bieżące kwestie" - napisał na portalu X szef Kanału Zero Krzysztof Stanowski. Premiera pierwszego odcinka już niedługo, bo 15 września.

Inne, ambitne plany Andrzeja Dudy

Obecnie Andrzej Duda promuje swoją autobiografię "To ja". W medialnych wywiadach wyznał, że chciałby założyć think tank. Powiedział to w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim. Był prezydent przyznał, że mogłoby to być coś na wzór Instytutu Kościuszki czy Instytutu Sobieskiego. Tłumaczył, że czas najwyższy, by Polska posiadała silne think tanki, tak jak inne dojrzałe demokracje. "Będziemy dyskutować o roli Polski, o miejscu, w jakim Polska powinna być, czy są w Polsce potrzebne zmiany ustrojowe" - mówił Andrzej Duda.