Awaryjne lądowanie śmigłowca wojskowego
Informację o awaryjnym lądowaniu śmigłowca wojskowego Mi-2 podał RMF FM. Do zdarzenia doszło w rejonie Złotnik Kujawskich w Kujawsko-Pomorskiem. Maszyna lądowała na zaoranym polu daleko od zabudowań.
Awaryjne lądowanie w Złotniku Kujawskim. Nocny lot szkoleniowy
Reporter RMF FM ustalił, że do awaryjnego lądowania doszło podczas nocnego lotu szkoleniowego przy użyciu noktowizji. Są to odbywające się co tydzień standardowe loty.
Awaryjne lądowanie śmigłowa. Na pokładzie były dwie osoby
Kpt. Iwona Kloskowska, rzeczniczka prasowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych poinformowała, że załodze nic się nie stało. Na pokładzie maszyny były dwie osoby - pilot i nawigator. Uszkodzona jest goleń, czyli przednie koło śmigłowca.
Sprawa będzie badana przez śledczych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że maszyna mogła zahaczyć o linie energetyczne.
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję