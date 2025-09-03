Awaryjne lądowanie śmigłowca wojskowego

Informację o awaryjnym lądowaniu śmigłowca wojskowego Mi-2 podał RMF FM. Do zdarzenia doszło w rejonie Złotnik Kujawskich w Kujawsko-Pomorskiem. Maszyna lądowała na zaoranym polu daleko od zabudowań.

Reklama

Awaryjne lądowanie w Złotniku Kujawskim. Nocny lot szkoleniowy

Reporter RMF FM ustalił, że do awaryjnego lądowania doszło podczas nocnego lotu szkoleniowego przy użyciu noktowizji. Są to odbywające się co tydzień standardowe loty.

Awaryjne lądowanie śmigłowa. Na pokładzie były dwie osoby

Kpt. Iwona Kloskowska, rzeczniczka prasowa 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych poinformowała, że załodze nic się nie stało. Na pokładzie maszyny były dwie osoby - pilot i nawigator. Uszkodzona jest goleń, czyli przednie koło śmigłowca.

Sprawa będzie badana przez śledczych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że maszyna mogła zahaczyć o linie energetyczne.