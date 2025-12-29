Pod koniec października Komenda Główna Policji poinformowała, że liczba funkcjonariuszy służących w formacji przekroczyła 100 tys. Według policji na wzrost zainteresowania służbą wpłynęło kilka czynników, w tym ułatwienia powrotu do służby byłym funkcjonariuszom, nowe rozwiązania związane z postępowaniami kwalifikacyjnymi dla absolwentów oddziałów o profilu mundurowym i nowe możliwości rekrutacji kandydatów do służby.

Nowe przepisy w rekrutacji

Od połowy marca tego roku kandydaci do policji mogą składać dokumenty rekrutacyjne drogą elektroniczną, a rozmowa kwalifikacyjna może być przeprowadzona przez internet. Wprowadzono również nowy zakres i sposób przeprowadzania testu sprawności fizycznej, a zamiast zaświadczenia lekarskiego kandydaci mogą składać oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzony został też m.in. nieobowiązkowy próbny test sprawności fizycznej i możliwość ponownego przystąpienia do testu sprawności fizycznej w ramach tego samego postępowania.

Policja wprowadza też nowoczesne rozwiązania technologiczne, w tym sztuczną inteligencję i zaawansowane systemy analityczne. Dla kandydatów uruchomione zostały m.in. serwis internetowy i ogólnopolska infolinia, a w planach jest stworzenie chatbota, który odpowiadałby na pytania kandydatów dotyczące doboru do służby, szkoleń i adaptacji zawodowej.

Zmienia się rzeczywistość, pojawiają się nowe wyzwania, które wymagają nowych rozwiązań, a skuteczność działania policji i reagowania na zmiany zależy także od obserwowania zmieniającego się otoczenia – powiedział szef KGP gen. insp. Marek Boroń.

Narodowe Biuro Śledcze Policji

Przekazał też, jakie zmiany w najbliższym czasie czekają formację.

Trwają prace nad powstaniem Narodowego Biura Śledczego Policji. Jego formalne powołanie planowane jest na przyszły rok. Pracujemy nad utworzeniem struktur cyber i korupcji na poziomie komend wojewódzkich policji. Modyfikujemy także proces szkolenia policjantów. Tworzymy nowe ośrodki i szkoły, m.in. Szkołę Ruchu Drogowego w Sieradzu. Pracujemy nad zmianą programów szkoleń. Wszystko po to, by każdy funkcjonariusz miał jak najwyższe kwalifikacje – podkreślił.

Zwrócił uwagę, że policja inwestuje także w sprzęt, w tym w samochody, ale nie tylko.

Jesteśmy po testach kamizelek taktycznych z wkładami balistycznymi i będziemy w nadchodzącym roku ogłaszać przetargi, żeby policjanci ruchu drogowego oraz policjanci pionów patrolowo-interwencyjnych, czyli ci najbardziej narażeni na zagrożenie, byli bezpieczni w służbie – zaznaczył.

Gotowość na każdy scenariusz

Dodał, że ostatnie wydarzenia, z jakimi przyszło się mierzyć funkcjonariuszom, pokazały, że "musimy być gotowi na każdy scenariusz".

Dlatego stawiamy na szkolenia, rozwój i kompetencje policjantów, bo ma to realny wpływ na bezpieczeństwo – ocenił.

Wzrost chętnych do służby

Z danych KGP wynika, że liczba złożonych podań o przyjęcie do służby w policji, według stanu z 1 grudnia 2025 r., wyniosła 33 007, podczas gdy w takim samym okresie ubiegłego roku było 21 085 podań, co stanowiło wzrost o 57 proc. Jak podkreśla policja, to potwierdzenie rosnącej atrakcyjności zawodu policjanta na rynku pracy. Duże zainteresowanie służbą, jak przyznaje KGP, pozwala na wybór najlepszych kandydatów.

Wzrost widać również w przyjęciach do służby. Od początku 2024 r. do 1 grudnia 2024 r. do służby przyjęto 5031 funkcjonariuszy. W tym samym okresie 2025 r. liczba przyjętych wyniosła 7239 – to wzrost o 44 proc.

Priorytetem na przyszły rok ma być podtrzymanie "pozytywnego trendu rekrutacyjnego".

Chcemy, aby służba pozostawała pierwszym wyborem dla osób poszukujących stabilnego i wartościowego zatrudnienia. Zamierzamy ugruntować wysoką pozycję formacji na rynku pracy, kontynuując sprawdzone działania promocyjne, które spotkały się z dużym oddźwiękiem społecznym – powiedziała rzeczniczka KGP insp. Katarzyna Nowak.

Dodała, że 30 grudnia planowany jest kolejny nabór do służby, co według prognoz pozwoli na przyjęcie około tysiąca osób.

Od przyszłego roku policja skorzysta z pieniędzy z nowego programu modernizacji służb podległych MSWiA na lata 2026-2029. Będą z niego finansowane m.in. inwestycje budowlane i remonty, a także wyposażenie, sprzęt i uzbrojenie dla funkcjonariuszy. Na finansowanie modernizacji przewidziano rekordowe 13 mld zł, z czego do policji trafi 7,3 mld zł. Największa część z tych pieniędzy, bo ponad 4 mld zł, ma zostać przeznaczona na inwestycje budowlane i remonty obiektów.