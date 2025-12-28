W oświadczeniu resortu czytamy, że w ramach umowy Wielka Brytania otrzyma platformę demonstracyjną armatohaubicy samobieżnej RCH 155, a dwa egzemplarze tej broni trafią do Niemiec do przetestowania przez tamtejszą armię.

Możliwość szybkiego strzelania i przemieszczania się

RCH 155 zostanie zamontowana na podwoziu kołowego transportera opancerzonego Boxer. Ministerstwo obrony podało, że szybkostrzelność działa wynosi osiem pocisków na minutę podczas ruchu pojazdu. Dzięki obrotowej wieży możliwe jest przeprowadzenie ataku na cele w dowolnym kierunku bez zmiany położenia. Pojazd jest w stanie przejechać do 700 km bez tankowania paliwa. Załoga liczy tylko dwóch żołnierzy dzięki zautomatyzowaniu wielu funkcji.

Armia brytyjska wkrótce będzie miała nową artylerię, która będzie mogła strzelać w ruchu. (…) Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważna jest możliwość szybkiego strzelania i przemieszczania się – oświadczył wiceminister obrony ds. zamówień obronnych Luke Pollard.

Dostęp do broni wysokiej klasy dla Wielkiej Brytanii i Niemiec

Resort zapowiedział, że w ramach kontraktu Wielka Brytania i Niemcy będą dzielić się wynikami przeprowadzonych testów oraz infrastrukturą, "co zapewni obu krajom dostęp do broni wysokiej klasy".

Agencja Reutera podała, że system artyleryjski jest produkowany przez francusko-niemiecki koncern zbrojeniowy KNDS i niemiecką firmę Rheinmetall.