Do tragedii doszło w czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed mającymi odbyć się w weekend pokazami AirSHOW w Radomiu. Samolot F-16 rozbił się tuż przed lądowaniem. Za sterami maszyny siedział mjr Maciej "Slab" Krakowian. Nie przeżył tej katastrofy.

Śmierć pilota F-16. Żegnają go lotnicy z całej Polski

Pokazy AirSHOW w Radomiu zostały odwołane. Tragedia wstrząsnęła całą Polską. Maciej "Słab" Krakowian miał 35 lat. Był pilotem F-16 z 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny. Żegnają go lotnicy z całej Polski. W mediach społecznościowych pojawiło się wiele pożegnalnych postów. Jeden z nich opublikowali członkowie aeroklubu w Nowym Targu.

Reklama

Ostatnie słowa pilota F-16. To powiedział przez radio

W zamieszczonym na Facebooku wpisie zdradzili, jak brzmiały jedne z ostatnich słów mjr Krakowiana. To właśnie miał powiedzieć przez radio, gdy był już w powietrzu. Było to hasło stworzone specjalnie dla niego.

Wlatując w strefę pokazu, powiedział przez radio - "hucy, ale kochom". Ogarnęła nas fala ciepła, bo to dla niego wymyśliliśmy to hasło. Dla efa i Slaba. F16 Tiger Demo Team huceliście nam w głowach, a dziś robicie to w naszych sercach. Łączymy się w bólu z całym Zespołem i rodziną. Majorze, blue sky - czytamy w opublikowanym poście.

Śmierć pilota F-16. Kim był major Maciej "Slab" Krakowian?

Major pilot Maciej "Slab" Krakowian to pilot pokazowy i lider F-16 Tiger Demo Team oraz instruktor-pilot 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs (United States Air Force Academy). Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych.

Mjr Maciej Krakowian miał ponad 1,4 tys. godzin nalotu, w tym ok. 1,2 tys. na F-16. W Siłach Powietrznych służył przez 17 lat. Kilka tygodni temu został wyróżniony prestiżową nagrodą "As the Crow Flies Trophy" podczas pokazów Royal International Air Tattoo (RIAT) – największej imprezy lotnictwa wojskowego na świecie. Pozostawił żonę Magdę oraz dwoje dzieci - bliźniaki.