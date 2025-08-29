Samolot F-16 rozbił się w czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu. W katastrofie zginął pilot Wojska Polskiego, mjr Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team.

Prawdopodobne przyczyny katastrofy

Samolot F-16 w czasie wykonywania manewru uderzył w ziemię, chwilę później zamienił się w kulę ognia. Według rozmówców Onetu, maszyna wykonywała nad lotniskiem tzw. beczkę, czyli obrót dookoła osi podłużnej maszyny. Jak zauważają eksperci, prawdopodobną przyczyną tragedii mogło być przeciągnięcie maszyny na niskiej wysokości i utrata siły nośnej.

Generał Kukuła odpowiada na zarzuty

Szef Sztabu Generalnego polskiej armii gen. Wiesław Kukuła. Odpowiadając na wpis na platformie X, w którym jeden z redaktorów portalu Defence24 twierdził m.in., że "w pokazach nie powinni brać udziału aktywnie służący piloci i maszyny bojowe", gen. Kukuła napisał, że miał "bardzo podobne podejście do tematu". Jak napisał, zdanie jednak zmienił. "Śp. »Slab« wiele miesięcy poświęcił, by przekonać mnie do tego, że jestem w wielkim błędzie. Takie szkolenia i ćwiczenia służą również odstraszaniu" - czytamy we wpisie generała. Następnie szef Sztabu Generalnego stwierdził, że wojsko dokładnie bada "każde takie zdarzenie". "Każdy lot niesie za sobą ryzyko. Z pewnością się nad tym pochylimy ponownie. Warto pokreślić, że po zdarzeniu z ubiegłego roku zmieniliśmy sporo zasad związanych z udziałem w pokazach" - napisał gen. Kukuła.

"Dziękujemy za Twoją służbę"

"Opłakujemy śmierć jednego z naszych najlepszych pilotów. Oficera, o którym wiele razy słyszałem, że jest najlepszym ambasadorem polskiego lotnictwa. Wspaniałego pełnego pokory i optymizmu pilota. Dziękuję za Twoją służbę!” - napisał w mediach społecznościowych Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła, odnosząc się do tragicznej śmierci podczas Air Show w Radomiu.

AirSHOW w tym roku zostaje odwołany

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że tegoroczne pokazy lotnicze w Radomiu zostały odwołane. "AirSHOW w tym roku zostaje odwołany. O wszystkich innych sprawach związanych z organizacją będą informacje. Organizator będzie informował na swoich stronach. Jeśli ktoś zakupił bilety, wszystko oczywiście zostanie zwrócone. Wszystkie te informacje będą na stronie Agencji Mienia Wojskowego" - poinformował szef MON.