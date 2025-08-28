Poinformował, że do sprawy delegowanych zostało trzech prokuratorów, których wspomogą prokuratorzy z lubelskiej prokuratury. Dodał, że w czynności zaangażowana jest Żandarmeria Wojskowa z Poznania.

Prok. Skiba zaznaczył, że więcej informacji udzieli w piątek podczas popołudniowej konferencji, która odbędzie się w Radomiu.

Tragiczny wypadek F-16 w Radomiu. Prokuratura rusza z dochodzeniem

Prokuratura Okręgowa przekazała na platformie X, że w związku z katastrofą samolotu wojskowego na lotnisku w Radomiu podjęte zostały już wstępne czynności procesowe przez prokuratorów 8 Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie, którzy są w drodze na miejsce zdarzenia. Podkreślono, że na miejscu są już przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej.

Podczas ćwiczeń przed AirSHOW w Radomiu rozbił się samolot F-16, pilot nie przeżył. Na miejsce katastrofy przyjechał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.