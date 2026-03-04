Na liście potencjalnych kandydatów partii na premiera są: obecny szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, wiceprezes PiS, poseł Przemysław Czarnek, posłanka Anna Krupka oraz europoseł PiS, wiceprezes partii Tobiasz Bocheński Według doniesień medialnych, w ostatnim czasie na liście - oprócz m.in. wiceprezesów PiS - znaleźli się także samorządowcy, m.in. prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny, prezydent Otwocka Jarosław Margielski oraz prezydent Chełma Jakub Banaszek.

Czarnek: Kandydat poprawi notowania partii

Przemysław Czarnek powiedział w radiu Zet, że kandydat PiS na premiera poprawi notowania partii. Jego zdaniem, stanie się to "w jakiejś perspektywie", ponieważ "stanie za sterami lokomotywy wielkiego, szybkiego pociągu i będzie szedł tylko w górę".

Czarnek przyznał, że wczoraj rozmawiał z prezesem PiS. Powiedział, że Jarosław Kaczyński nie pytał go o to, czy zgodzi się zostać kandydatem na premiera, więc "prawdopodobnie" nie będzie to on.

Czy kandydatem zostanie prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny?Gdyby tak było, to byłoby znakomicie, ale nie wiem, czy to on – mówił Przemysław Czarnek. Jeśli byłoby to prawdą, to jest to człowiek wielkiego sukcesu w Stalowej Woli. Młody, świetnie prezentujący się na rozmaitych konwencjach. Widziałem jego znakomite przemówienia. Świetnie rozumiejący rzeczywistość Polski – dodał wiceprezes PiS.

Jego zdaniem wszyscy wymieniani w mediach kandydaci, czyli prezydenci Otwocka, Chełma i Stalowej Woli to "trio wielkiego sukcesu samorządowego w sporych miastach". Ludzie z wielkim doświadczeniem i wyczuciem także politycznym. Nie wiem, czy na pewno mają wiele do zaoferowania Polsce – dodał.

Czarnek o ruchu Morawieckiego

Prezentacja kandydata PiS ma odbyć się w sobotę, a były premier Mateusz Morawiecki organizuje w piątek swoją konferencję. Dla Czarnka to zaskakujące. Zwłaszcza, że o przedsięwzięciu dowiedzieliśmy się wczoraj podczas, gdy o sobotniej konwencji PiS dowiedzieliśmy się 2-3 dni temu, więc można było to zrobić np. w przyszłym tygodniu – powiedział. Dla Przemysława Czarnka "jest to dziwne i niepotrzebnie wprowadza tego rodzaju zamieszanie".