W czwartek wieczorem podczas ćwiczeń przed zaplanowanymi na weekend pokazami AirSHOW w Radomiu samolot F-16 pilotowany przez mjr Macieja „Slaba” Krakowiana rozbił się; pilot nie przeżył. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, który w czwartek wieczorem przyjechał na miejsce katastrofy, podczas konferencji prasowej na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu złożył kondolencje rodzinie zmarłego. Zapewnił, że wszystkie okoliczności katastrofy zostaną wyjaśnione. Przekazał też, że tegoroczne pokazy AirShow w Radomiu zostały odwołane.

"Symbol treningu i wytrwałości"

Tragicznie zmarły pilot F-16 Maciej "Slab" Krakowian zapowiadał w ostatnich dniach, że pokazy lotnicze AirSHOW w Radomiu będą połączeniem siły, precyzji i elegancji F-16. Wojskowy w czasie konferencji prasowej poprzedzającej wydarzenie dodawał, że chodzi o "prędkość, hałas i manewry praktycznie na limitach tego samolotu". "Dla mnie jednak jest to symbol profesjonalizmu, treningu i wytrwałości, którą każdego dnia pokazujemy w swojej codziennej pracy w służbie" - wyjaśnił.

Reklama

Ostatnie nagranie majora Krakowiana

Na kilka godzin przed tragicznym wypadkiem na Instagramie grupy F-16 Tiger Demo Team pojawiło się nagranie z Krakowianem. Składa się ono z przebitek pomiędzy pilotem symulującym lot na płycie lotniska oraz urywków z wykonywania tych samych manewrów już w samolocie. Do nagrania została dołączona muzyka z "Jeziora Łabędziego" Piotra Czajkowskiego. "Już dziś o 19:00 nasz Tygrys zrobi rundę zapoznawczą nad Radomiem" - czytamy w opisie nagrania. W poście przypomniano także o święcie polskiego lotnictwa, które odbywa się 28 sierpnia. W czwartek o godz. 20.00 na kanale YouTube Polska Zbrojna miała mieć miejsce premiera filmu "Dekada Tygrysa", podsumowującego ostatnie dziesięć lat pilota.

Kim był major Maciej Krakowian?

Major pilot Maciej "Slab" Krakowian to pilot pokazowy i lider F-16 Tiger Demo Team oraz instruktor-pilot 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Był absolwentem Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie, po ukończeniu którego trafił do Akademii Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych w Colorado Springs (United States Air Force Academy). Ukończył liczne kursy i specjalistyczne szkolenia oraz brał udział w wielu ćwiczeniach i misjach międzynarodowych. Mjr Maciej Krakowian miał ponad 1,4 tys. godzin nalotu, w tym ok. 1,2 tys. na F-16. W Siłach Powietrznych służył przez 17 lat. Kilka tygodni temu został wyróżniony prestiżową nagrodą "As the Crow Flies Trophy" podczas pokazów Royal International Air Tattoo (RIAT) – największej imprezy lotnictwa wojskowego na świecie. Pozostawił żonę Magdę oraz dwoje dzieci - bliźniaki.

Reklama

Trwa ładowanie wpisu Instagram ROZWIŃ

Pokazy lotnicze w Radomiu odwołane

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AirShow w Radomiu zaplanowane na weekend zostały odwołane w związku z katastrofą lotniczą, w której podczas lotów treningowych rozbił się polski F-16. W wypadku zginął major Maciej "Slab" Krakowian, jeden z najbardziej utytułowanych polskich pilotów F-16, lider Tiger Demo Team. Organizatorzy zapowiedzieli zwrot pieniędzy za bilety na AirShow w ciągu 14 dni. Radomski port lotniczy, jak poinformowały PPL, jest zamknięty do soboty, do godz. 2.