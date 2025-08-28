W czwartek popołudniu na zaproszenie prezydenta Karola Nawrockiego do Warszawy przyjadą: prezydent Litwy - Gitanas Nauseda, prezydent Estonii - Alar Karis, prezydent Łotwy - Edgars Rinkevičs oraz premier Danii Mette Frederiksen. Marcin Przydacz poinformował, że w formie wideorozmowy dołączy do nich prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Nawrocki zbiera liderów w Warszawie. Dołączy Zełenski. Co ustalą?

- Tematyka związana z sytuacją na froncie ukraińsko-rosyjskim, sytuacja polityczna wokół negocjacji dotyczących rozwiązań pokojowych, czy zawieszenia broni na Ukrainie będzie jednym z ważniejszych przedmiotów rozmowy. Uznaliśmy, że obecność, także i w formule wideokonferencji, głowy państwa ukraińskiego jest wskazana po to, aby też poznać perspektywę aktualną właśnie Ukrainy na te rozmowy - podkreślił Przydacz.

Minister zapowiedział też kolejne rozmowy przed przyszłotygodniową prezydenta Nawrockiego podróżą do USA. W piątek Karol Nawrocki odbędzie rozmowę telefoniczną z prezydentką Mołdawii Maią Sandu, natomiast w sobotę z sekretarzem generalnym NATO Markiem Rutte.