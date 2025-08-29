W sierpniowym sondażu zaufania do polityków, który na zlecenie Onetu przeprowadził IBRiS, doszło do istotnych zmian. Wicepremier Radosław Sikorski odzyskuje pozycję lidera, prezydent Karol Nawrocki notuje wyraźny spadek, a marszałek Sejmu Szymon Hołownia po raz kolejny zamyka stawkę. Bardzo tracą Sławomir Mentzen i Jarosław Kaczyński.

Szef MSZ wysuwa się na prowadzenie

Wicepremierowi, szefowi MSZ Radosławowi Sikorskiemu ufa 41,8 proc. badanych; na drugim miejscu znalazł się prezydent Karol Nawrocki z wynikiem 41,3 proc., trzecie miejsce zajął prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, któremu ufa 40,5 proc. ankietowanych - wynika z sierpniowego sondażu IBRiS dla Onetu.

Po dwóch miesiącach przerwy Radosław Sikorski wraca na pozycję lidera - podkreślił Onet. Zaufanie do wicepremiera i ministra spraw zagranicznych deklaruje 41,8 proc. badanych (to mniej o 0,4 pkt proc. w porównaniu z lipcowym pomiarem). Nie ufa mu 45,4 proc. uczestników sondażu, a 11,3 proc. wypowiada się o nim obojętnie.

Donald Tusk tuż za podium

Na trzecim miejscu w sondażu zaufania znalazł się Rafał Trzaskowski z wynikiem 39,9 proc. (spadek o 0,6 pkt proc.). 51,7 proc. ankietowanych deklaruje wobec niego brak zaufania, a 8,4 proc. wypowiada się o Hołowni z obojętnością. Na czwartym miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się premier Donald Tusk z wynikiem 36,4 proc. Zbliżone wyniki mają: wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (35,8 proc.), b. premier Mateusz Morawiecki (35,2 proc.), wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz (34,9 proc.) oraz b. prezydent Andrzej Duda (34,3 proc.).

Jarosław Kaczyński budzi nieufność

Posłowi Konfederacji, liderowi Nowej Nadziei Sławomirowi Mentzenowi ufa 28,9 proc (spadek o 6,3 pkt proc.), a prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu - 26,7 proc. badanych (spadek o 5 pkt proc.). Na ostatnim miejscu pod względem poziomu zaufania znalazł się marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa 20,3 proc. badanych. Obecnie nie ufa mu 48,6 proc, 30,1 proc. badanych uważa, że lider Polski 2050 jest dla nich obojętny. Najwyższym poziom braku zaufania zanotował w sierpniowym badaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński, któremu nie ufa 58,7 proc. badanych. Na drugim miejscu pod tym względem znalazł się b. premier Mateusz Morawiecki (54,6 proc.) oraz premier Donald Tusk (53 proc.).