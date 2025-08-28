To, co zawsze głęboko niepokoiło mnie w tych relacjach, to nie tyle Ukraińcy, co strona amerykańska, a konkretnie demokratyczna administracja Joe Bidena – powiedział J.D. Vance.

Vance: Zełenski wyjeżdżał z USA z miliardami bez żadnej refleksji

Wiceprezydent USA podkreślił, że poprzedni przywódca Stanów Zjednoczonych przeznaczył 128 mld dolarów na pomoc Ukrainie po inwazji Rosji.

Reklama

Zełenski przyjeżdżał do Waszyngtonu i wyjeżdżał z miliardami dolarów bez konkretnego celu, bez żadnej dyplomacji z prawdziwego zdarzenia, bez żadnej poważnej refleksji, co kupić za te miliardy dolarów – oświadczył Vance.

Vance: Administracja Bidena nie miała planu, jak zakończyć wojnę

Dodał, że "administracja Bidena nie miała planu, jak zakończyć wojnę". I to zawsze frustrowało mnie o wiele bardziej niż to, że Zełenski prosił o pomoc – podkreślił amerykański wiceprezydent.

Ukraina "stała się jak worek, do którego wyrzucaliśmy pieniądze bez żadnego planu faktycznego rozwiązania problemu" – powiedział Vance.

Reklama

Vance: Czy żałuję, że doszło do publicznej awantury? Niekoniecznie

Amerykański wiceprezydent odniósł się też do słynnej utarczki słownej przywódcy USA Donalda Trumpa z Zełenskim, do której w lutym doszło w Gabinecie Owalnym Białego Domu. Po incydencie spekulowano, że wiceprezydent USA miał celowo prowokować ukraińskiego przywódcę, by go publicznie ośmieszyć.

Czasami ludzie się nie zgadzają. Czy żałuję, że doszło do publicznej awantury w Gabinecie Owalnym? Niekoniecznie. Myślę, że dobrze się stało, że społeczeństwo amerykańskie to zobaczyło – powiedział Vance w wywiadzie dla "USA Today".

Vance: Nie chcemy, by Rosja podbiła całą Ukrainę

Zapewnił zarazem, że obecne władze USA są "dość zgodne" z prezydentem Ukrainy co do dalszych wysiłków na rzecz pokoju i dodał, że Waszyngton będzie "nadal pracować na rzecz pokoju".

Nawet jeśli mamy pewne różnice zdań, to oczywiście chcemy chronić integralność terytorialną Ukrainy. Nie chcemy, by Rosja podbiła cały kraj– oświadczył wiceprezydent USA.

Vance dodał, że "najlepszym rozwiązaniem dla wszystkich, w tym Stanów Zjednoczonych, byłoby zaprzestanie zabijania i doprowadzenie tej sprawy do pokojowego rozwiązania".