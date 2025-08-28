W środę Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Karol Nawrocki zawetował nowelizację ustawy o środkach ochrony roślin, przewidującą wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej.

Kosiniak-Kamysz: Polityka Nawrockiego zaszkodziła rolnikom

"Polityka liberum veto prezydenta Nawrockiego tym razem zaszkodziła polskim rolnikom. Rządowa ustawa o środkach ochrony roślin zabezpieczała interes małych gospodarstw i rolników narażonych na wykluczenie cyfrowe odraczając wejście w życie obowiązkowego prowadzenia przez nich elektronicznej dokumentacji środkami ochrony roślin" – napisał Kosiniak-Kamysz w nocy ze środy na czwartek na platformie X.

Ustawa przesłana do podpisu prezydenta przewidywała, że termin wprowadzenie obowiązku prowadzenia dokumentacji wyłącznie w formie elektronicznej dla wszystkich gospodarstw przesunięty został na 1 stycznia 2028 roku, dla gospodarstw o powierzchni do 5 ha na 1 stycznia 2031 roku oraz w przypadku gospodarstw do 2 ha do 1 stycznia 2036 roku.

Kosiniak-Kamysz: Jako PSL zrobimy wszystko, by odciążyć rolników

"Jako PSL zrobimy wszystko, by zmniejszać obowiązki dla rolników oraz by były one dla nich jak najmniej uciążliwe – wbrew blokadzie prezydenta" – dodał we wpisie szef PSL.

Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin

Nowelizacja ustawy o środkach ochrony roślin wprowadza m.in. przepis o Elektronicznej Dokumentacji Stosowanych Środków Ochrony Roślin. Ma ona mieć format elektroniczny nadający się do odczytu maszynowego przez rolników. Będą oni musieli w niej zamieszczać: nazwę środka ochrony roślin wraz z numerem zezwolenia na jego wprowadzanie do obrotu; miejsce zastosowania tego środka; rodzaj uprawy, którą poddano opryskom z zastosowaniem kodów EPPO (Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin oraz faz fenologicznych według skali BBCH).

Przewidziany w noweli system teleinformatyczny miał mieć formę aplikacji internetowej obsługującej ok. 1,3 mln użytkowników, którzy będą mieli do niej dostęp przez moduł autoryzacji i logowania. Dane wprowadzane do systemu teleinformatycznego miały stanowić podstawę do prowadzenia postępowań administracyjnych lub postępowań karnych i być jedyną prowadzoną przez użytkownika profesjonalnego formą dokumentowania zabiegów.

Ustawa przewiduje, że dane będą gromadzone w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a dostęp do nich będą mieć m.in. minister właściwy do spraw rolnictwa, państwowe instytuty badawcze, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, GUS. Nowelizacja wprowadza też karę grzywny dla rolników, którzy nie prowadzą lub nie przechowują dokumentacji w określony przepisami sposób.