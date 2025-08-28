Rząd w czwartek, 28 sierpnia, zajmie się projektem ustawy budżetowej. Minister finansów Andrzej Domański musi pogodzić możliwości budżetowe z planowanymi przez resortu reformami. Wśród planowanych zmian jest likwidacja abonamentu RTV.

Trwają prace

Szefowa MKiDN w wywiadzie dla "Gazety Wyborczej" poinformowała, że nadal aktualna jest likwidacja abonamentu RTV, zapowiadana przez ministerstwo, a wcześniej przez premiera Donalda Tuska. Podała też, że trwają prace nad ograniczeniem reklam w mediach publicznych, a także nad zabezpieczeniem socjalnym artystów. Projekt nowej ustawy medialnej jest już gotowy. W lipcu został skierowany do "poczekalni". Czeka na wejście do wykazu prac legislacyjnych rządu.

Co zamiast abonamentu RTV?

Zgodnie z założeniami, obecny abonament RTV miałaby zastąpić dotacja budżetowa w wysokości 0,09 PKB, z której finansowane byłyby media publiczne. Obecnie dawałoby ok. 3,7 mld zł. Według ministra finansów "jest to kwota wygórowana". Jest pomysł, by zamiast tego wpisać do ustawy konkretne kwoty, która co roku zasilałaby media publiczne. Resort kultury chce abonament RTV skasować, bo wpływy z roku na rok maleją. W 2005 r. wpływy z opłat wynosiły 900 mln zł, w roku 2015 - 760 mln , zaś w roku 2024 jedynie 620 mln zł. Tymczasem na finansowanie mediów publicznych potrzeba 4 mld zł rocznie.

Los abonamentu RTV spocznie w rękach prezydenta

Zgodnie z planem resortu kultury, projekt ustawy po sejmowych wakacjach powinien zostać przyjęty przez rząd. "Przy tym tempie prac uważam, że do końca roku jesteśmy w stanie ustawę przedłożyć panu prezydentowi" - mówił niedawno w TOK FM wiceminister kultury Maciej Wróbel. Gdyby Karol Nawrocki chciał zmian, prace jeszcze by się przeciągnęły. "To oznaczałoby, że prace nad ustawą rozpoczęłyby się pewnie od początku" - przyznaje wiceminister.

Nowe stawki za abonament RTV już są

Nie jest więc przesądzone, że abonament RTV już 2026 r. zostanie skasowany. Wszystko w rękach prezydenta. Jeśli abonament RTV zostanie utrzymany, będziemy płacić więcej niż w tym roku. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji już ustaliła nowe stawki tek opłaty.

Obecnie stawka abonamentu RTV wynosi:

8,70 zł za radio,

27,30 zł za telewizor (lub radio i telewizor) miesięcznie.

Od 1 stycznia 2026 r. opłata abonamentowa wzrośnie do: