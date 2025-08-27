Żurek, w wywiadzie dla środowej "Rzeczpospolitej" został m.in. zapytany o kwestię zapowiadanego przez koalicje rządzącą rozdziału funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości.

Żurek: Jestem zwolennikiem rozdzielenia

Jestem zwolennikiem rozdzielenia tych funkcji. Ale podaję też analogię: jak wypuścimy ze szpitala pacjenta, który był tam podłączony do respiratora, to on się przewróci na progu i nie będzie w stanie funkcjonować normalnie – odpowiedział Żurek.

Reklama

Żurek: Prokuratura jest instytucją do naprawy

Dodał, że według niego prokuratura zabetonowana chociażby zastępcami prokuratora generalnego, ludźmi byłego ministra Ziobry, których nie może kontrolować ani prokurator generalny, ani krajowy, jest instytucją do naprawy.

Jeżeli te kwestie zostaną naprawione, będę pierwszy do tego, żeby jak najszybciej projekt o rozdziale funkcji pchać do przodu. Prokuratura to nie sądy, nie ma jej w konstytucji, ale musi być niezależna. I trzeba jej tę niezależność zapewnić w taki sposób, by ci, którzy mają zapędy autorytarne, zaraz po dojściu do władzy, zwykłą ustawą nie odarli z tej niezależności prokuratury – podkreślił.

Żurek: Musicie mi dać więcej niż miesiąc

Pytany o to, czy jesteśmy w fazie zastanawiania się, jak odbetonować prokuraturę, odpowiedział, że nie. Wiem, że chcę to zrobić. Tylko musicie mi dać troszkę więcej niż miesiąc – zaznaczył.