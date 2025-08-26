Tuż po zaprzysiężeniu prezydent Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie od prezydenta USA Donalda Trumpa. Rozmowa ma się odbyć 3 września.

Pozycja Polski "osłabiona"

Zdaniem dr hab. Tomasza Płudowskiego, amerykanisty z uniwersytetu Vizja, z rozmowy nie wyniknie "nic konkretnego". Ocenił m.in., że "pozycja Polski jest osłabiona przez brak współpracy i zdecydowanego jednego stanowiska polskiej strony", czyli rządu i prezydenta.

Według Płudowskiego Nawrocki może zyskać sympatię Trumpa w związku ze zbieżnością ideologiczną obu przywódców.

Granie do wspólnej bramki

Amerykanista przywołał m.in. zawetowanie przez Nawrockiego nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Prezydent argumentował, że "800 plus" powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Zaproponował projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Ostatnie decyzje prezydenta Karola Nawrockiego wobec Ukrainy wpisują się w taką pewną antyukraińskość skrywaną pod płaszczykiem listów lub miłych słów. Ale decyzje pokazują dystans do Ukrainy i utrudniają Ukrainie zwycięstwo w tej wojnie. W związku z tym też retorycznie obie strony się pokrywają. Widać, że grają do wspólnej bramki– powiedział Płudowski.

Oceniając zapowiadaną rozmowę Nawrockiego z Trumpem, amerykanista dodał, że "nic konkretnego z tego nie wyniknie, poza kontynuacją – najprawdopodobniej – polityki zakupów broni, bliskiego sojuszu strategicznego". Wskazał, że na relacje z USA wpływać będzie konflikt pomiędzy rządem a prezydentem.

Polityka zagraniczna może niestety być włączona w ten obszar walki partyjnej. To jest bardzo niebezpieczne dla Polski. Powoduje to, że Polska wypada z tej grupy krajów, które są decydujące o Ukrainie– ocenił.

Pragnienie przejścia do historii

W trakcie rozmowy poruszony był także m.in. temat rozmów Donalda Trumpa z Władimirem Putinem, do których doszło w połowie sierpnia. Tomasz Płudowski ocenił, że dla Trumpa była to kolejna okazja znalezienia się w centrum zainteresowania światowej opinii publicznej.

Widać, że zależy mu na tym, żeby przejść do historii. Albo przynajmniej, żeby zostały zdjęcia po tych spotkaniach (...). Natomiast jego pomysły związane z konfliktem rosyjsko-ukraińskim właściwie sprowadzają się do tego, że on idzie na wszelkie ustępstwa w stosunku do Putina po to tylko, żeby Putin rzeczywiście przyjechał. Putin osiąga swoje cele polityczne, jest wyprowadzany z izolacji, niczego nie obiecuje, nie ma żadnych warunków wstępnych. I nic z tego rzeczywiście nie wynika dla Stanów Zjednoczonych, ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu – powiedział Płudowski.

Najmniejsze obciążenia dla Putina

Pytany, czy Stany Zjednoczone są gotowe wspierać Ukrainę w dalszej wojnie, ekspert odparł, że obecnie USA próbują przerzucić koszty i odpowiedzialność na partnerów m.in. europejskich.

Najchętniej Trump zakończyłby tę wojnę, ale nie widać szans na to po prostu. W związku z tym on próbuje wyjść z tej sytuacji w ten sposób, że chce koszty przerzucić na wszystkich innych, łącznie ze swoimi sojusznikami. I najmniejsze obciążenia dotyczą tutaj Putina – ocenił.