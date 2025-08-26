Nie chcę tylko defensywy. Chcemy defensywy, ale chcemy też ofensywy. (...) Jako ministerstwo wojny zwyciężyliśmy wszystko i myślę, że musimy do tego wrócić – powiedział Trump w poniedziałek w Gabinecie Owalnym.

Deklaracja Hegsetha

Stojący za nim szef Pentagonu Pete Hegseth zadeklarował: Tak wkrótce się stanie.

Trump zapowiedział, że oficjalne ogłoszenie nowej nazwy resortu może nastąpić w najbliższych tygodniach.

Departament wojny

Departament wojny działał w USA od 1789 do 1947 roku. Po reorganizacji, w 1949 roku, powołano resort obrony. Trump już wcześniej nazywał Hegsetha ministrem (sekretarzem) wojny, a sam szef Pentagonu poruszył temat zmiany nazwy ministerstwa w marcu – przypomniał "Newsweek".