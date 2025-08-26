Lokalne media z regionu Kampania na południu Włoch podają, że do zdarzenia, które wywołało oburzenie, doszło w miejscowości Vico Equense na Półwyspie Sorrentyńskim.

Uszkodzenie katedry

Znajdująca się tam dawna katedra uważana jest za jeden z najpiękniejszych zabytków sakralnych we Włoszech ze względu na swoje położenie na nadmorskim cyplu.

Miejsce to często wybierane jest przez młode party jako tło ślubnych sesji zdjęciowych. Tak też zrobili młodzi małżonkowie z tamtych stron, którzy zaraz po ceremonii w urzędzie gminy poszli pod katedrę.

Jednak w tym przypadku wiwatom, aplauzowi i sesji fotograficznej towarzyszyły również kolorowe świece dymne. Tłem ich zdjęć była między innymi wielka chmura niebieskiego dymu, który osmalił też fasadę zabytku. Młoda para nie przejmując się wywołaniem szkód udała się na przyjęcie weselne.

Oburzenie w miasteczku

Zauważone natychmiast zniszczenia wywołały oburzenie w miasteczku, a huczny ślub zamienił się najpierw w wydarzenie medialne, a potem sądowe – zauważono w relacji w portalu Napoli Today.

Postawienie zarzutów

Funkcjonariusze straży miejskiej podążyli za młodą parą i poinformowali o postawieniu zarzutów doprowadzenia do niebezpiecznej eksplozji i zniszczenia zabytku.

Sprawa zakończy się postępowaniem karnym, a także nakazem sfinansowania usunięcia szkód. Przewiduje to nowa ustawa uchwalona z inicjatywy włoskiego ministerstwa kultury, które zaostrzyło kary za niszczenie zabytków.