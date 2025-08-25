"Zełenski wykorzystał ukraińskie święto narodowe (Dzień Niepodległości – PAP), aby zagrozić Węgrom. Zdecydowanie odrzucamy groźby prezydenta Ukrainy. Uważamy suwerenność i integralność terytorialną za fundamentalne wartości polityki międzynarodowej. Dlatego szanujemy suwerenność i integralność terytorialną każdego kraju i oczekujemy tego samego w zamian" – napisał Szijjarto.

Szijjarto: To atak na naszą suwerenność

Polityk skomentował nagranie, na którym prezydent Zełenski stwierdził – odnosząc się do ataków na rurociąg Przyjaźń dostarczający ropę z Rosji na Węgry – że "przyjaźń między Ukrainą a Węgrami zależy od postawy Węgier".

"W ostatnich dniach Ukraina przeprowadziła poważne ataki na nasze bezpieczeństwo energetyczne. Atak na bezpieczeństwo energetyczne to atak na suwerenność. Wojna, z którą Węgry nie mają nic wspólnego, nigdy nie może usprawiedliwiać naruszenia naszej suwerenności" – zaznaczył w odniesieniu do wypowiedzi ukraińskiego prezydenta Szijjarto.

Szijjarto: Wzywamy Zełenskiego do zaprzestania gróźb

"Wzywamy prezydenta Zełenskiego do zaprzestania grożenia Węgrom i zakończenia bezmyślnych ataków na nasze bezpieczeństwo energetyczne!" – dodał szef węgierskiej dyplomacji.

Sybiha: Uniezależnijcie się od Rosji, tak jak reszta Europy

Post Szijjarto skomentował minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha, który napisał na X, że "odpowie (na niego) po węgiersku". "Nie musicie mówić prezydentowi Ukrainy, co ma robić, mówić i kiedy. On jest prezydentem Ukrainy, a nie Węgier. Bezpieczeństwo energetyczne Węgier jest w waszych rękach. Zdywersyfikujcie (dostawy energii) i uniezależnijcie się od Rosji, tak jak reszta Europy" – poradził Budapesztowi Sybiha.

Szijjarto: Przestańcie nas atakować! To nie nasza wojna!

"Przestańcie atakować nasze bezpieczeństwo energetyczne! To nie nasza wojna!" – odpowiedział, komentując wpis szefa ukraińskiej dyplomacji, Szijjarto.

Próba wciągnięcia Węgier w wojnę?

W ostatnim czasie siły ukraińskie trzykrotnie zaatakowały na terenie Rosji ropociąg Przyjaźń, przerywając dostawy surowca na Węgry. Ataki zostały skrytykowane przez władze w Budapeszcie, które określiły je jako próbę wciągnięcia Węgier w wojnę.