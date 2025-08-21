Nowa formuła współpracy
"Przygotowanie nowej formuły współpracy Prezydenta RP z parlamentem – to zadanie, które powierzyłem dwójce posłów, byłych ministrów, Marcinowi Horale i Szymonowi Szynkowskiemu vel Sęk" – przekazał prezydent w czwartek na platformie X.
Podziękował też za podjęcie tego wyzwania.
Kim jest Marcin Horała?
Marcin Horała w latach 2019-2022 pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury, a w latach 2022-2023 sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Był też pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Kim jest Szymon Szynkowski vel Sęk?
Szymon Szynkowski vel Sęk w latach 2018-2022 był sekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, w latach 2022-2023 pełnił funkcję ministra do spraw Unii Europejskiej w drugim rządzie Mateusza Morawieckiego, a w 2023 roku funkcję ministra spraw zagranicznych w trzecim rządzie tego samego premiera.
