Maksym Kozycki, szef władz wojskowych obwodu lwowskiego, graniczącego z Polską, poinformował, że - według wstępnych danych – w wyniku zmasowanego ataku na Lwów, dokonanego przy pomocy dronów i rakiet manewrujących, jedna osoba zginęła, a dwie zostały ranne.

"Głośna noc we Lwowie"

"Głośna noc we Lwowie. Wróg przeprowadził kombinowany atak z użyciem Shahedów i pocisków rakietowych. Ponownie, tak jak miesiąc temu, uderzył w ulicę Ołeny Stepaniwny. Według wstępnych (danych), są ranni. Fala uderzeniowa uszkodziła dziesiątki domów - okna i dachy. Wszystkie (właściwe) służby pracują na miejscu (zdarzenia)" – przekazał mer Lwowa Andrij Sadowy w komunikatorze Telegram.

Atak Rosji w Mukaczewie

W Mukaczewie celem ataku stała się siedziba jednego z przedsiębiorstw. Do szpitala św. Marcina w tym mieście trafiło 12 osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku. Dziesięć przywieziono karetkami pogotowia, a dwie zgłosiły się samodzielnie – powiadomiła na Telegramie rada miasta Mukaczewa.

Dwa ataki na Zaporoże

Rosyjskie wojska przeprowadziły też dwa ataki na Zaporoże, w wyniku których uszkodzona została część obiektów infrastruktury przemysłowej – przekazał szef zaporoskiej obwodowej administracji wojskowej, Iwan Fedorow.

Ostrzał amerykańskiej firmy

Rosjanie zaatakowali w nocy infrastrukturę cywilną i energetyczną Ukrainy przy pomocy setek dronów i pocisków; jedna z rakiet trafiła w zakład amerykańskiej firmy elektronicznej na zachodzie kraju; są zniszczenia i ofiary – przekazał w czwartek szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha.

"Wbrew wszystkim wysiłkom na rzecz zakończenia wojny, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Setki dronów oraz rakiet hipersonicznych, balistycznych i manewrujących uderzyły w infrastrukturę cywilną i energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w (zakład) dużego amerykańskiego producenta elektroniki, (położony) w naszym regionie najbardziej wysuniętym na Zachód (obwodzie zakarpackim – PAP). (Atak) spowodował poważne zniszczenia i ofiary" – napisał Sybiha na platformie X.

Szef MSZ zauważył, że zakład amerykańskiego producenta elektroniki jest obiektem cywilnym, który nie ma nic wspólnego z obronnością ani wojskiem. Według Sybihy, nie jest to pierwszy rosyjski atak na amerykańskie przedsiębiorstwa na Ukrainie, ponieważ wcześniej w tym roku celem uderzenia stało się biuro koncernu lotniczego Boeing w Kijowie.

"Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej – tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" – zaznaczył minister. Szef MSZ ocenił, że właśnie dlatego tak ważne są wysiłki na rzecz zmuszenia Rosji do zakończenia wojny. Podkreślił gotowość Ukrainy do podjęcia wszelkich starań, aby przywrócić pokój.

Zdaniem Sybihy, kluczowe znaczenie mają w tym kontekście spotkania przywódców w formacie dwustronnym, czyli Ukraina-Rosja, oraz trójstronnym – Ukraina-USA-Rosja. "Równie istotne są działania na rzecz zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych i sojuszników europejskich" – oświadczył przedstawiciel rządu.

W ocenie szefa MSZ nocne ataki pokazują także pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej dodatkowymi systemami rakietowymi i pociskami przechwytującymi.