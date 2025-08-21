Jak zaznacza WP, Koalicja Obywatelska wskoczyła na pozycję lidera po dłuższym czasie; przez wiele tygodni to PiS wyprzedzał w sondażach KO, z coraz większą przewagą.

Wzrost KO, spadek PiS

Ugrupowanie Donalda Tuska odnotowało wzrost poparcia o 2,3 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego badania przeprowadzonego przez United Surveys z końca lipca. W przypadku PiS jest natomiast spadek o 0,9 pkt proc.

Konfederacja trzecią siłą

Na trzecim miejscu w sondażu dla WP uplasowała się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 17,3 proc. wyborców. Ugrupowanie to przez ostatnie tygodnie odnotowywało wzrost poparcia, ale względem ostatniego badania straciło 0,1 pkt proc.

Zwrot w sprawie partii Brauna

Dalej znalazła się Lewica z wynikiem 5,5 proc. poparcia (spadek o 1,2 pkt proc.), która jako ostatnia znalazłoby się w Sejmie. Szans na wejście do Sejmu nie miałoby jednak PSL z poparciem 3,6 proc. (spadek o 0,1 pkt proc.), Partia Razem z wynikiem 3,1 proc. (spadek o 0,5 pkt proc.), Konfederacja Korony Polskiej, która odnotowała 3,1 proc. poparcia oraz Polska 2050 – 2,6 proc.

WP zwróciła uwagę, że ugrupowanie Grzegorza Brauna jeszcze w poprzednim sondażu notowało 5,4 proc. poparcia, co oznacza, że mogłoby wejść do Sejmu. Polska 2050 odnotowała z kolei spadek o 1,5 pkt proc.

Konieczność tworzenia koalicji

Jak wylicza portal, gdyby wyniki sondażowe przełożyły się bezpośrednio na wynik wyborów parlamentarnych, w Sejmie KO otrzymałaby 174 mandaty, PiS - 169 mandatów, Konfederacja - 99 mandatów, a Lewica – 18 mandatów. Żadna z partii nie uzyskałaby samodzielnej większości (potrzebne jest 231 mandatów), co oznacza konieczność tworzenia koalicji.

"Obecny układ wskazuje, że o przyszłym rządzie decydowałaby Konfederacja, dysponując wystarczającą liczbą mandatów, by przesądzić o losach większości. W praktyce to ona stałaby się najważniejszym partnerem do rozmów, a bez jej udziału stworzenie stabilnego rządu byłoby niemożliwe" – pisze WP.

Wariant "politycznie nierealny"

Zaznacza, że potencjalna współpraca Lewicy z PO dawałaby 192 mandaty, co jest zbyt małym wynikiem do kontynuowania rządów. Również wariant koalicji PiS z Lewicą nie miałby arytmetycznych szans, ale – zdaniem portalu – i tak jest to wariant politycznie nierealny.

Sondaż przeprowadziła United Surveys by IBRiS dla Wirtualnej Polski metodą CATI / CAWI w dniach 13-16 sierpnia 2025 roku na próbie 1000 osób.