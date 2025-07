Polska i Holandia zacieśniają współpracę obronną

W poniedziałek przed południem premier Donald Tusk spotkał się z wizytującym w Warszawie szefem rządu Holandii Dickiem Schoofem. Rozmowy premierów dotyczyły m.in. współpracy dwustronnej, bezpieczeństwa europejskiego oraz wyzwań, które stoją przed Unią Europejską - informowała w komunikacie Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Ważna umowa podpisana

Jak przekazał MON, na marginesie spotkania szefów rządów wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz oraz minister obrony Holandii Ruben Brekelmans podpisali umowę (Memorandum of Understanding) dotyczącą zacieśnienia dwustronnej współpracy w dziedzinie obronności.

To nowe porozumienie zastępuje wcześniejsze Memorandum Porozumienia z 1993 roku, co oznacza znaczące odnowienie i wzmocnienie relacji między siłami zbrojnymi obu państw. Podpisanie tej umowy symbolizuje zacieśnienie więzi i wspólne dążenie do zwiększenia bezpieczeństwa i efektywności obronnej.

Co zawiera dokument?

"Dokument odpowiada obecnym wymogom bezpieczeństwa i skali prowadzonej współpracy pomiędzy państwami – sygnatariuszami umowy - uznając wiodącą rolę NATO w zapewnianiu pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego. Jednocześnie umożliwi dalszy rozwój kontaktów polityczno-wojskowych Polski i Królestwa Niderlandów, zarówno na najwyższym szczeblu ministerialnym, jak i na poziomie jednostek wojskowych” - przekazał resort obrony.