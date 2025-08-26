Szef Prawa i Sprawiedliwości w poniedziałek wieczorem gościł w Sali BHP na terenie Stoczni Gdańskiej, gdzie spotkał się z sympatykami swojej partii. Podczas spotkania w Gdańsku Jarosław Kaczyński przekonywał m.in., że Polska potrzebuje dobrego rządu.

Kaczyński: Ludziom się wydaje, że droga do rządu to autostrada

Wielu ludziom w Polsce dzisiaj wydaje się, że droga do tego rządu jest jak autostrada w piękny, słoneczny dzień. Sucho i niezbyt dużo samochodów, tylko nacisnąć gaz i jechać; uważając na radary – mówił Kaczyński. Tymczasem – jak ocenił – prawda jest, niestety, dużo bardziej skomplikowana.

Prezes PiS wskazywał, że polityka ma swoją dynamikę i powtórzenie wyniku z wyborów prezydenckich – przeszło 10,5 mln głosów – jest naprawdę bardzo trudnym przedsięwzięciem. Zaznaczył też, że obawia się, że tyle trzeba będzie zdobyć, by wygrać w wyborach parlamentarnych.

Kaczyński: Pal diabli ataki, nawet te obraźliwe i idiotyczne

Po drugie jest kwestia, która tak bardzo zakłóca świadomość i o której postanowiłem po długim zastanowieniu się powiedzieć. Bo już za dużo tego jest ze strony naszych potencjalnych partnerów i ja tego partnerstwa w dalszym ciągu nie odrzucam – stwierdził Kaczyński. Powiem potocznym językiem, pal diabli ataki, nawet te obraźliwe i jednocześnie idiotyczne – mówił.

Kaczyński: Z retoryką Brauna nie moglibyśmy być na Zachodzie

Kaczyński stwierdził, że nieporównanie poważniej wyglądają padające – według niego – ze ust przywódców Konfederacji deklaracje, że oni są gotowi z Platformą Obywatelską tworzyć rząd. Takie deklaracje są. I (Sławomir) Mentzen to mówi i (Krzysztof) Bosak to mówi – stwierdził prezes PiS i dodał, że nie słyszał, żeby tak mówił też Grzegorz Braun. Ocenił jednocześnie, że "z retoryką Brauna" nie moglibyśmy być na Zachodzie i w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, co dla naszego bezpieczeństwa – jak wskazał – jest fundamentalne.

Kaczyński: Jeśli Konfederacja to zrobi, to będzie zdrada narodowa

Odnosząc się do wypowiedzi polityków Konfederacji, Kaczyński stwierdził też, że "oni" chcą w ten sposób podbijać swoją pozycję wobec PiS; dodał, że chce jasno powiedzieć, iż jej "nie podbiją". Kaczyński stwierdził też, że jeśli "pójdą do Platformy i będą z nią tworzyć rząd", to znajdą się po stronie "antypolskiej, antypatriotycznej, czegoś co można nazwać zdradą narodową". Nie wiem, jak na to zareaguje ich elektorat – dodał prezes PiS.

Kaczyński: PiS szykuje się do wielkiej ofensywy

Pod koniec ponadpółgodzinnego przemówienia prezes PiS zapowiedział na koniec października konwencję programową PiS. Potrzebujemy nowego programu do Polski – powiedział Kaczyński. Dodał, że przed jego formacją "ciężka walka". Zapowiedział także, że PiS szykuje się do wielkiej ofensywy, by – jak mówił – najpóźniej w 2027 roku doszło do wielkiego zwycięstwa obozu patriotycznego.