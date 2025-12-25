Francji złożono ofertę w tej sprawie. Piłka jest teraz po jej stronie – przekazał w czwartek Pieskow, nie podając szczegółów.

Wolność w okresie świątecznym?

Rodzina naukowca przekazała w czwartek agencji AFP za pośrednictwem adwokata, że liczy na jego uwolnienie w okresie świątecznym w tym roku.

W połowie października Vinatier został skazany na trzy lata kolonii karnej. Według aktu oskarżenia w 2021 r. i 2022 r. spotkał się z trzema obywatelami Rosji i gromadził informacje o "mobilizacji, przygotowaniu bojowym wojsk" oraz sytuacji politycznej, które – jak uznano – mogłyby zostać wykorzystane przeciwko interesom bezpieczeństwa Rosji. Obecnie stoi przed dodatkowym zarzutem szpiegostwa.

48-letni Francuz – doktor filozofii, znawca Rosji i Azji Centralnej, zajmujący się również historią wojen w Czeczenii, pracował dla organizacji Centrum Dialogu Humanitarnego z siedzibą w Genewie. Wcześniej był konsultantem Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża.

"Zagraniczny agent" bez rejestracji

Paryż podkreślił, że Vinatier został bezprawnie zatrzymany, i wezwał władze rosyjskie do natychmiastowego uwolnienia go. Sam Vinatier przyznał się do winy. Podkreślał, że nie wiedział, iż powinien zarejestrować się jako "zagraniczny agent".

Deklaracja Macrona w sprawie Putina

19 grudnia Emmanuel Macron zasygnalizował po szczycie UE w Brukseli, że jest gotów na wznowienie dialogu z rosyjskim przywódcą. Dodał, że "są osoby, które rozmawiają z Putinem", co według mediów było aluzją do prezydenta USA Donalda Trumpa. Kreml zasygnalizował gotowość do podjęcia rozmów z Paryżem.

Świąteczne życzenia Putina dla Trumpa

W czwartek Pieskow podał również, że Putin złożył Trumpowi życzenia świąteczne. Jak zaznaczył, rozmowa telefoniczna przywódców tego dnia nie jest przewidziana. Ostatnia taka rozmowa między Trumpem a Putinem odbyła się 16 października.

W środę rzecznik Kremla poinformował, że spotkanie przywódców USA i Rosji nie jest obecnie planowane. Od czasu zapowiedzianego w połowie października, a później odwołanego przez USA szczytu w Budapeszcie kwestia ta nie posunęła się do przodu.