Rząd nie zwleka z reakcją na wydarzenia na świecie. We wtorek rano zbierze się komitet bezpieczeństwa. Wicepremier i minister cyfryzacji, Krzysztof Gawkowski, potwierdził te informacje podczas pobytu w Mikołajkach.

W naradzie wezmą udział kluczowi ministrowie oraz przedstawiciele prezydenta. Władze chcą wypracować spójne stanowisko wobec konfliktu, który może wpłynąć na bezpieczeństwo globalne.

Co wydarzyło się na Bliskim Wschodzie?

Bezpośrednią przyczyną zwołania narady jest sobotni atak sił USA i Izraela na terytorium Iranu. Operacja zakończyła się śmiercią najwyższego przywódcy duchowego, ajatollaha Alego Chameneia. Zginęli także inni wysocy rangą urzędnicy irańskiego reżimu. Teheran odpowiedział natychmiast. Wojska irańskie rozpoczęły ataki odwetowe na amerykańskie bazy wojskowe rozlokowane w regionie.

Reklama

Reklama

Gawkowski: Nikt nie zwleka

Wicepremier Gawkowski wyraźnie zaznaczył, że w sprawach obronności nie ma miejsca na wewnętrzne spory polityczne. Obóz rządowy i prezydencki zamierzają współpracować "ręka w rękę". Tutaj nikt nie zwleka, tylko wszyscy działamy na bieżąco – zadeklarował Gawkowski.