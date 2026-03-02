Rzecznik MSZ Maciej Wewiór wezwał biura podróży do odpowiedzialności. Resort domaga się, aby organizatorzy przestali oferować i realizować wyjazdy w rejon Bliskiego Wschodu.

Cypr: Wyższy poziom zagrożenia

Sytuacja zmienia się dynamicznie także w popularnych kierunkach wakacyjnych. MSZ podniosło poziom ostrzeżenia dla Cypru do drugiego stopnia. Oficjalny komunikat brzmi teraz: "zachowaj szczególną ostrożność".

Polacy ewakuują się z Izraela i Jordanii

Dobre wieści płyną z terenów bezpośrednio objętych walkami. Według MSZ wszystkie zorganizowane grupy Polaków bezpiecznie opuściły Izrael. Wyjechały drogą lądową do Egiptu, gdzie przejęli ich polscy pracownicy konsularni. Polacy opuszczają również Jordanię. Korzystają z połączeń lotniczych oraz promów. Obecnie MSZ nie posiada żadnych informacji, aby jakikolwiek obywatel Polski ucierpiał w wyniku działań zbrojnych.

Krytyczna sytuacja w Zatoce Perskiej

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w rejonie Zatoki Perskiej i Półwyspu Arabskiego. Tam zagrożenie z powietrza jest wciąż realne. Rzecznik MSZ ostrzega, że w okolicach Zatoki wciąż latają pociski i drony. Władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich zapewniły przebywającym tam Polakom bezpłatny nocleg i wyżywienie do czasu bezpiecznego wylotu. W systemie "Odyseusz" zarejestrowało się 10 tysięcy Polaków przebywających w Emiratach. Na miejscu pomaga im zespół konsularny.

MSZ pracuje w trybie kryzysowym

Polskie placówki dyplomatyczne na Bliskim Wschodzie od soboty działają całą dobę. W Warszawie regularnie spotyka się specjalny zespół kryzysowy. Resort przypomina o obowiązku stosowania się do poleceń lokalnych służb bezpieczeństwa i rejestracji w systemach MSZ.