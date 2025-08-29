Do tragedii z udziałem pilota F-16 doszło podczas prób przed AirSHOW w Radomiu. Maszyna runęła na ziemię i stanęła w płomieniach. Pilotował ją major Maciej "Slab" Krakowian. Miał 35 lat.

Kłótnia przed feralnym lotem w Radomiu? Nieoficjalne doniesienia

Dzień po tragedii pojawiły się nieoficjalne doniesienia według których przed feralnym lotem miało dojść do kłótni. Napisał o tym m.in. "Fakt". Jak wynika z pogłosek tuż przed startem F-16 miało dojść do ostrej wymiany zdań między pilotem a organizatorami lub kontrolerami lotu.

Kłótnia pilota F-16 i organizatorów. Prokurator komentuje

Podczas konferencji prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba skomentował te doniesienia. Powiedział, że nie otrzymał żadnych informacji na ten temat. Przyznał, że otrzymał od dziennikarzy pytania "odnośnie takiego faktu, który miał zaistnieć". Zaznaczył, że każda hipoteza będzie sprawdzana.

Katastrofa F-16 w Radomiu. To bada prokuratura

Wszystkie rozmowy, które są między pilotem a wieżą, są zarejestrowane - oznajmił Skiba. Poddane analizie mają być zarówno nagrania, jak i dokumentacja lotu. Żandarmeria Wojskowa, która pojawiła się na miejscu katastrofy, przeprowadza przesłuchania i zabezpiecza dowody. Jak mówią śledczy w tej dokumentacji może być odpowiedź na pytanie, czy do kłótni rzeczywiście doszło. Sprawę bada obecnie 14 prokuratorów.