Podczas prób do AirSHOW w Radomiu doszło do tragedii. Zginął major Maciej "Slab" Krakowian, który pilotował samolot F-16. Ta tragedia wstrząsnęła całym krajem. Pilot i lider zespołu F-16 Tiger Demo Team rozbił się właśnie podczas ćwiczeń do pokazu z okazji 100-lecia istnienia legendarnej Szkoły Orląt w Dęblinie.

Wypadek przed AirSHOW w Radomiu. Impreza odwołana

Organizatorzy bardzo szybko podjęli decyzję o odwołaniu imprezy. Ze względu na tragedię podjęto decyzję o odwołaniu tegorocznej edycji pokazów – napisano w oświadczeniu, które opublikowano jeszcze w dniu, w którym wydarzył się ten wypadek.

Śmierć pilota F-16 przed AirSHOW w Radomiu. Będzie zwrot za bilety

Kolejny komunikat informował o tym, że pieniądze za kupione na AirSHOW bilety zostaną zwrócone. W związku z odwołaniem Międzynarodowych Pokazów Lotniczych AirSHOW Radom 2025, informujemy, że zwrot środków za zakupione bilety nastąpi w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odwołania wydarzenia. Zwroty będą realizowane zgodnie z kolejnością zakupu biletów oraz za pomocą tej samej metody płatności, którą dokonano zakupu – poinformowali organizatorzy.

Internauci nie chcą pieniędzy. Namawiają do zbiórki

Post ten spotkał się z bardzo dużym odzewem. Komentujący zachęcali do rezygnacji ze zwrotu i przekazanie środków z biletów na rzecz rodziny pilota, który zginął w tym lotniczym wypadku. Maciej "Slab" Krakowian miał dwóch synów i żonę.

Pomyślcie proszę o możliwości przekierowania środków na zrzutkę dla rodziny tragicznie zmarłego pilota lub jeśli rodzina nie wyrazi zgody, na inny cel charytatywny – napisał jeden z internautów.

Czy są Państwo w stanie utworzyć autoryzowaną zbiórkę dla rodziny Macieja "Slab" Krakowiana? Wiele osób pieniądze ze zwrotu za bilety chciałoby przeznaczyć właśnie na ten cel– pytał inny internauta. Organizatorzy nie podjęli jeszcze decyzji, co zrobią.